Порционные мини-куличи, которые съедаются до последней крошки: мягкие и без заморочек
Порционные мини-куличи, которые съедаются до последней крошки: мягкие и без заморочек

Опубликовано: 2 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Городовой ру
На Пасху готовлю только порционные мини-куличи, которые достанутся каждому члену семьи.

Мини-формат делает эти куличи особенно удобными: быстрее выпекаются, получаются мягкими и равномерно пропечёнными. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты (на 6-8 куличей)

молоко — 200 мл, яйца — 2 шт., сахар — 120-150 г, сливочное масло — 100 г, сухие дрожжи — 7 г, мука — 400-450 г, соль — щепотка, ванильный сахар — 1 ч. л., изюм или цукаты — 100 г, апельсиновая цедра — 1 шт., апельсиновый сок — 2-3 ст. л.

Приготовление

Сначала подогреваю молоко, добавляю дрожжи и немного сахара, оставляю на 10-15 минут, чтобы они активировались.

Яйца смешиваю с сахаром до однородности, добавляю растопленное сливочное масло, молоко с дрожжами, апельсиновый сок и цедру. Постепенно ввожу муку и замешиваю мягкое, нежное тесто. Добавляю изюм или цукаты и аккуратно вмешиваю.

Оставляю тесто в тёплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно хорошо подошло. Делю тесто на порции и раскладываю по формам, заполняя их примерно на треть. Даю подойти ещё 30-40 минут.

Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке около 20-30 минут. Если верх начинает слишком быстро румяниться, накрываю фольгой.

В итоге получаются ароматные, мягкие мини-куличи с лёгкой цитрусовой ноткой.

Примерное время приготовления: около 2 часов с учётом подъёма теста.

Автор:
Александр Асташкин
