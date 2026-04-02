Порционные мини-куличи, которые съедаются до последней крошки: мягкие и без заморочек

Мини-формат делает эти куличи особенно удобными: быстрее выпекаются, получаются мягкими и равномерно пропечёнными. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты (на 6-8 куличей)
молоко — 200 мл, яйца — 2 шт., сахар — 120-150 г, сливочное масло — 100 г, сухие дрожжи — 7 г, мука — 400-450 г, соль — щепотка, ванильный сахар — 1 ч. л., изюм или цукаты — 100 г, апельсиновая цедра — 1 шт., апельсиновый сок — 2-3 ст. л.
Приготовление
Сначала подогреваю молоко, добавляю дрожжи и немного сахара, оставляю на 10-15 минут, чтобы они активировались.
Яйца смешиваю с сахаром до однородности, добавляю растопленное сливочное масло, молоко с дрожжами, апельсиновый сок и цедру. Постепенно ввожу муку и замешиваю мягкое, нежное тесто. Добавляю изюм или цукаты и аккуратно вмешиваю.
Оставляю тесто в тёплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно хорошо подошло. Делю тесто на порции и раскладываю по формам, заполняя их примерно на треть. Даю подойти ещё 30-40 минут.
Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке около 20-30 минут. Если верх начинает слишком быстро румяниться, накрываю фольгой.
В итоге получаются ароматные, мягкие мини-куличи с лёгкой цитрусовой ноткой.
Примерное время приготовления: около 2 часов с учётом подъёма теста.
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусные чипсы из лаваша за 5 минут.