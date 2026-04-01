Бросаю лаваш в микроволновку и получаю вкуснейшие чипсы: идеальная закуска за 5 минут

Опубликовано: 1 апреля 2026 23:01
 Проверено редакцией
Всего из трёх ингредиентов.

Чипсы из лаваша получаются тонкими, хрустящими и ароматными, а по вкусу выигрывают у магазинных. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".

Ингредиенты

лаваш тонкий — 200 г, сыр (хорошо плавящийся) — 50 г, растительное масло — 4 ст. л., смесь итальянских трав — 1 ч. л., паприка сладкая молотая — 1 ч. л., сахар — 1/3 ч. л., соль — 1/3 ч. л.

Приготовление

Сначала я сворачиваю лаваш в рулет и нарезаю его кусочками примерно по 4-5 см, затем разворачиваю и режу на треугольники.

В миске смешиваю растительное масло, соль, сахар, паприку и итальянские травы до однородности. Высыпаю туда лаваш и тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной смесью.

Застилаю тарелку для микроволновки пергаментом, выкладываю лаваш в один слой и отправляю в микроволновку на 1,5 минуты при мощности около 850 Вт.

Готовые чипсы перекладываю на тарелку и делаю следующую порцию. Для сырного варианта просто посыпаю лаваш натёртым сыром перед приготовлением и также ставлю в микроволновку.

В итоге получается сразу два вкуса — пряные и сырные, и обе миски исчезают практически мгновенно.

Примерное время приготовления: 5 минут

Автор:
Александр Асташкин
