Закуска, от которой невозможно оторваться: никто не верит, что это баклажаны — вкус как у грибов

Эти баклажаны получаются настолько вкусными, что действительно напоминают грибы — плотные, ароматные и с лёгкой пикантностью. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".
Ингредиенты
баклажаны — 1 кг, чеснок — 5-6 зубчиков, уксус 9% — 1 ст. л., растительное масло, соль — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., вода — 1 л, зелень (укроп) — по вкусу
Приготовление
Сначала я нарезаю баклажаны кружочками или крупными кусочками и заливаю холодной водой на 1 час — так уходит горечь.
Затем сливаю воду и обсушиваю баклажаны бумажными полотенцами. Обжариваю их на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.
Пока баклажаны готовятся, измельчаю чеснок и нарезаю зелень. Выкладываю баклажаны в ёмкость слоями, пересыпая каждый слой чесноком и зеленью.
Готовлю маринад: в тёплой воде растворяю соль и сахар, добавляю уксус и растительное масло, хорошо перемешиваю. Заливаю баклажаны маринадом, сверху ставлю небольшой гнёт.
Оставляю при комнатной температуре до остывания, затем убираю в холодильник на сутки.
Примерное время приготовления: 1 час + 24 часа на маринование
