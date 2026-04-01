Закуска, от которой невозможно оторваться: никто не верит, что это баклажаны — вкус как у грибов
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Закуска, от которой невозможно оторваться: никто не верит, что это баклажаны — вкус как у грибов

Опубликовано: 1 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Закуска, от которой невозможно оторваться: никто не верит, что это баклажаны — вкус как у грибов
Закуска, от которой невозможно оторваться: никто не верит, что это баклажаны — вкус как у грибов
Этот рецепт — настоящая находка для любителей заготовок.

Эти баклажаны получаются настолько вкусными, что действительно напоминают грибы — плотные, ароматные и с лёгкой пикантностью. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".

Ингредиенты

баклажаны — 1 кг, чеснок — 5-6 зубчиков, уксус 9% — 1 ст. л., растительное масло, соль — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., вода — 1 л, зелень (укроп) — по вкусу

Приготовление

Сначала я нарезаю баклажаны кружочками или крупными кусочками и заливаю холодной водой на 1 час — так уходит горечь.

Затем сливаю воду и обсушиваю баклажаны бумажными полотенцами. Обжариваю их на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.

Пока баклажаны готовятся, измельчаю чеснок и нарезаю зелень. Выкладываю баклажаны в ёмкость слоями, пересыпая каждый слой чесноком и зеленью.

Готовлю маринад: в тёплой воде растворяю соль и сахар, добавляю уксус и растительное масло, хорошо перемешиваю. Заливаю баклажаны маринадом, сверху ставлю небольшой гнёт.

Оставляю при комнатной температуре до остывания, затем убираю в холодильник на сутки.

Примерное время приготовления: 1 час + 24 часа на маринование

Ранее мы писали о том, как приготовить картофельный салат без майонеза.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
