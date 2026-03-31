Городовой / Полезное / Картофельный салат без майонеза: простой рецепт, который уделал оливье
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Картофельный салат без майонеза: простой рецепт, который уделал оливье

Опубликовано: 31 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.

Этот салат можно готовить и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".

Ингредиенты

картофель — 5 шт., красный лук — 1 шт., подсолнечное масло — 4 ст. л., винный уксус — 2 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелёный лук — небольшой пучок, укроп — небольшой пучок

Приготовление

Сначала я тщательно мою картофель и отвариваю его в мундире до готовности. Полностью остужаю, затем очищаю от кожуры.

Красный лук нарезаю тонкими полукольцами. В миске смешиваю масло, уксус и чёрный перец, добавляю лук и оставляю на 10 минут — он становится мягче и ароматнее.

Картофель нарезаю крупными кусочками, чтобы он держал форму, и перекладываю в салатницу. Добавляю соль. Выкладываю к картофелю маринованный лук вместе с заправкой.

Мелко нарезаю зелёный лук и укроп, добавляю в салат. Всё аккуратно перемешиваю и даю настояться ещё 10 минут.

Примерное время приготовления: 30 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить шоколадный ПП-кекс всего за 5 минут.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью