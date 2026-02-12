«Победа» заплатит почти 90 тысяч за отказ возвращать деньги за билет

С авиакомпании «Победа» взыскали деньги за билет и неустойку.

Жительница Санкт-Петербурга добилась возврата средств за авиабилеты через суд с компании «Победа».

В ноябре 2023 года женщина с семьей планировала полет в Махачкалу и обратно, приобретя билеты по 14,6 тысячи рублей каждый.

Перед вылетом ее сын получил травму, что поставило поездку под угрозу срыва. Она обратилась в авиакомпанию с медицинскими документами, требуя возврата денег, но получила отказ.​

Как отметила объединенная пресс-служба судов Петербурга, «Победа» подтвердила факт покупки билетов, но посчитала предоставленную справку недостаточной для возврата средств.​

После споров в суде медицинская справка признана действительной, авиакомпания должна компенсировать расходы.

С «Победы» взыскали 14,6 тысячи рублей за билет, 30 тысяч неустойки, 10 тысяч за моральный вред, штраф 27,3 тысячи по Закону о защите прав потребителей и госпошлину 7 тысяч.​