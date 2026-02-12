Городовой / Город / Туризм в Японию бьёт рекорды: Москва и Петербург получают визовые центры
Туризм в Японию бьёт рекорды: Москва и Петербург получают визовые центры

Опубликовано: 12 февраля 2026 14:30
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Принимать документы будут с понедельника по пятницу, возможность субботних приемов пока обсуждается.

С 12 февраля в Москве и Санкт-Петербурге запускаются официальные визовые центры Японии. Как пояснили на сайте генконсульства Японии, это решение вызвано значительным увеличением числа россиян, планирующих туристические поездки в страну.

Московский центр расположится на Олимпийском проспекте, петербургский — на Стремянной улице. Прием документов будет осуществляться с понедельника по пятницу, с возможностью работы по субботам — вопрос пока прорабатывается.

Сервисный сбор составит 970 рублей за человека. Консульский сбор для граждан России не предусмотрен. Срок выдачи визы — минимум четыре рабочих дня.

Юлия Аликова
