Туризм в Японию бьёт рекорды: Москва и Петербург получают визовые центры

Принимать документы будут с понедельника по пятницу, возможность субботних приемов пока обсуждается.

С 12 февраля в Москве и Санкт-Петербурге запускаются официальные визовые центры Японии. Как пояснили на сайте генконсульства Японии, это решение вызвано значительным увеличением числа россиян, планирующих туристические поездки в страну.

Московский центр расположится на Олимпийском проспекте, петербургский — на Стремянной улице. Прием документов будет осуществляться с понедельника по пятницу, с возможностью работы по субботам — вопрос пока прорабатывается.

Сервисный сбор составит 970 рублей за человека. Консульский сбор для граждан России не предусмотрен. Срок выдачи визы — минимум четыре рабочих дня.