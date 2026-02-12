Городовой / Вопросы о Петербурге / Как добраться из Санкт-Петербурга до Иванова?
Как добраться из Санкт-Петербурга до Иванова?

Опубликовано: 12 февраля 2026 11:25
 Проверено редакцией
город, иваново, памятник
Как добраться из Санкт-Петербурга до Иванова?
Global Look Press/Vladimir Smirnov
Добраться из Санкт-Петербурга в Иваново можно несколькими способами: на поезде, автомобиле или с пересадками на автобусе. Каждый вариант имеет свои особенности и нюансы.

Поезд

По данным на 2026 год, по маршруту Санкт-Петербург — Иваново курсирует фирменный скорый поезд «Текстильный край» (045А). Он отправляется с Московского вокзала в Санкт-Петербурге и прибывает на вокзал в Иванове. Время в пути составляет около 15 часов 7 минут.

По пути поезд проходит через такие города, как Ярославль, Рыбинск, Фурманов, Удомля, Бежецк, Бологое, Нерехта, Чудово, Малая Вишера, Окуловка.

Автомобиль

Расстояние от Санкт-Петербурга до Иванова по автодорогам составляет около 880–918 км. В среднем дорога на машине занимает 11–13 часов при движении со скоростью около 70 км/ч без остановок.

Автобус

Прямых автобусных рейсов из Санкт-Петербурга в Иваново нет. Чтобы добраться этим способом, потребуется сделать пересадку. Время в пути с учётом пересадок может составить около 17 часов 30 минут.

Автор:
Пономарева Дарина
