Петербургская «сим-мафия»: киберполиция взяла «call-центр» мошенников в Северной столице

Участники схемы — жители Петербурга и Ленобласти в возрасте 19, 20 и 23 лет.

В Санкт-Петербурге киберполиция пресекла деятельность преступной группы, поставлявшей мошенникам оборудование для обзвона россиян.

Троих молодых людей в возрасте 19, 20 и 23 лет задержали в ходе оперативных действий с участием спецназа, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участники схемы, проживающие в Петербурге и Ленобласти, управляли сим-боксами — устройствами, способными генерировать тысячи одновременных звонков под видом номеров мобильных операторов.

Каждый имел четкую задачу: один ездил в Москву за оборудованием и устанавливал сим-боксы в арендованных квартирах Петербурга, где те подключались к сети.

Остальные содействовали в аренде жилья, получении посылок с сим-картами и поддержке техники. Для маскировки локации меняли адреса почти еженедельно.

Группа использовала не менее 500 сим-карт, а после блокировки оборудования остановлено около 5 тысяч мошеннических звонков ежедневно. Каждый зарабатывал примерно 30 тысяч рублей в неделю.

При обысках изъяли сим-боксы, ноутбуки с VoIP-программами, телефоны с перепиской кураторов, банковские карты и свыше тысячи сим-карт.

Задержанных связали минимум с десятью уголовными делами в Петербурге, Ленобласти и других регионах.

Им вменяют мошенничество и вмешательство в работу ключевой IT-инфраструктуры. Все арестованы, идет следствие.