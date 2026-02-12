Городовой / Город / Петербургская «сим-мафия»: киберполиция взяла «call-центр» мошенников в Северной столице
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На Черном море найден пляж, не заполненный туристами: райское место для спокойного отдыха – о нем не расскажут агентства Полезное
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Всеволжска? Вопросы о Петербурге
Посадите эти 2 овоща друг с другом – удвоите урожай: идеальный симбиоз и минимум хлопот – сочные витамины у вас на грядке Полезное
3 столовые ложки – и стеклянные крышки от кастрюль скрипят от чистоты: ни мутного налета, ни липкого жира – лайфхак Полезное
Борисенко возглавил питерскую полицию: свежие ротации в МВД Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербургская «сим-мафия»: киберполиция взяла «call-центр» мошенников в Северной столице

Опубликовано: 12 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Петербургская «сим-мафия»: киберполиция взяла «call-центр» мошенников в Северной столице
Петербургская «сим-мафия»: киберполиция взяла «call-центр» мошенников в Северной столице
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Участники схемы — жители Петербурга и Ленобласти в возрасте 19, 20 и 23 лет.

В Санкт-Петербурге киберполиция пресекла деятельность преступной группы, поставлявшей мошенникам оборудование для обзвона россиян.

Троих молодых людей в возрасте 19, 20 и 23 лет задержали в ходе оперативных действий с участием спецназа, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участники схемы, проживающие в Петербурге и Ленобласти, управляли сим-боксами — устройствами, способными генерировать тысячи одновременных звонков под видом номеров мобильных операторов.

Каждый имел четкую задачу: один ездил в Москву за оборудованием и устанавливал сим-боксы в арендованных квартирах Петербурга, где те подключались к сети.

Остальные содействовали в аренде жилья, получении посылок с сим-картами и поддержке техники. Для маскировки локации меняли адреса почти еженедельно.

Группа использовала не менее 500 сим-карт, а после блокировки оборудования остановлено около 5 тысяч мошеннических звонков ежедневно. Каждый зарабатывал примерно 30 тысяч рублей в неделю.

При обысках изъяли сим-боксы, ноутбуки с VoIP-программами, телефоны с перепиской кураторов, банковские карты и свыше тысячи сим-карт.

Задержанных связали минимум с десятью уголовными делами в Петербурге, Ленобласти и других регионах.

Им вменяют мошенничество и вмешательство в работу ключевой IT-инфраструктуры. Все арестованы, идет следствие.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Борисенко возглавил питерскую полицию: свежие ротации в МВД
Экотропы-2026: Петербург и область запускают «Жемчужную тропу» и «Таежный мир»
Петербург спасает «Ленфильм»: кто погасит долги легендарной студии