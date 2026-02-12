Городовой / Город / Борисенко возглавил питерскую полицию: свежие ротации в МВД
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На Черном море найден пляж, не заполненный туристами: райское место для спокойного отдыха – о нем не расскажут агентства Полезное
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Всеволжска? Вопросы о Петербурге
Петербургская «сим-мафия»: киберполиция взяла «call-центр» мошенников в Северной столице Город
Посадите эти 2 овоща друг с другом – удвоите урожай: идеальный симбиоз и минимум хлопот – сочные витамины у вас на грядке Полезное
3 столовые ложки – и стеклянные крышки от кастрюль скрипят от чистоты: ни мутного налета, ни липкого жира – лайфхак Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Борисенко возглавил питерскую полицию: свежие ротации в МВД

Опубликовано: 12 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Борисенко возглавил питерскую полицию: свежие ротации в МВД
Борисенко возглавил питерскую полицию: свежие ротации в МВД
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online
Юрий Шарифуллин занял пост заместителя начальника.

В Главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоялись кадровые изменения.

Генерал-майор Виктор Борисенко назначен начальником городской полиции — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Полковник Юрий Шарифуллин стал его заместителем, курируя вопросы кадров и работу с личным составом.

Эти перестановки вписываются в масштабные ротации в силовых ведомствах. Летом 2025 года полномочия главы СК Александра Бастрыкина продлили на год, а осенью генеральным прокурором стал Александр Гуцан — после перехода Игоря Краснова в Верховный суд.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Петербургская «сим-мафия»: киберполиция взяла «call-центр» мошенников в Северной столице
Экотропы-2026: Петербург и область запускают «Жемчужную тропу» и «Таежный мир»
Петербург спасает «Ленфильм»: кто погасит долги легендарной студии