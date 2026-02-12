Борисенко возглавил питерскую полицию: свежие ротации в МВД

Юрий Шарифуллин занял пост заместителя начальника.

В Главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоялись кадровые изменения.

Генерал-майор Виктор Борисенко назначен начальником городской полиции — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Полковник Юрий Шарифуллин стал его заместителем, курируя вопросы кадров и работу с личным составом.

Эти перестановки вписываются в масштабные ротации в силовых ведомствах. Летом 2025 года полномочия главы СК Александра Бастрыкина продлили на год, а осенью генеральным прокурором стал Александр Гуцан — после перехода Игоря Краснова в Верховный суд.