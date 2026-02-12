Посадите эти 2 овоща друг с другом – удвоите урожай: идеальный симбиоз и минимум хлопот – сочные витамины у вас на грядке

Какие две овощные культуры идеально сочетаются между собой.

Оказывается, отлично сочетаются друг с другом редис и салат – об этом сообщили эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад». Корни редиса не уходят вглубь почвы, в отличие от салата, поэтому эти овощи не конкурируют за влагу и питательные вещества. При этом редис делает почву воздушной и наполняет ее кислородом.

Салат тоже не сидит без дела – он создает для редиса живительную тень и защищает его от солнечного зноя, пересыхания и ожогов.

Овощные культуры взаимно защищают друг друга и от вредителей. Редис отличается острым запахом: тля, которая любит лакомиться салатом, его не выносит. А салат в свою очередь защищает соседа от крестоцветных блошек.

Секреты посадки

Редис нужно посадить привычным способом, а салат – между рядами, пореже, чтобы листья расправились в просветах.

Как только редиски начнут созревать, вы будете их выдергивать, и освободившееся место займет салат. При этом его корни после выдергивания редиса не повредятся.

С чем еще можно посадить редис

Также этот овощ хорошо растет в соседстве с сельдереем, шпинатом, репой, морковью и капустой. А от лука, огурцов и свеклы его лучше держать подальше.

