Предзимье-2026: долгосрочный прогноз погоды на ноябрь от синоптиков

Чего ждать от погоды в разных уголках страны

Ноябрь — месяц капризный: то пригреет, будто лето вернулось, то резко напомнит, что зима на пороге. Прогноз на этот ноябрь обещает немало сюрпризов: в одних регионах ждут почти летних температур, в других — уже по-настоящему зимних морозов.

Чтобы не гадать, глядя в окно, лучше заранее понимать, к чему готовиться: брать ли зонт или утепляться всерьёз.

Где будет теплее, а где — морознее

В разных частях страны погода заметно отличается — вот на что стоит ориентироваться:

Северный федеральный округ: средняя температура −2…−7 °C, местами чуть теплее; вероятны осадки и гололедица.

Центрально‑Чернозёмный район: ожидается +1…+2 °C — это на 1–2 градуса выше нормы; осадков будет больше обычного.

Урал: среднемесячная температура −3…−5 °C; в начале месяца возможны тёплые дни, к концу — морозы до −20 °C ночью.

Юг: днём до +18 °C в начале месяца, к середине третьей декады — до +20 °C; осадков немного, но в конце месяца вероятны дожди.

Сибирь и Дальний Восток: неустойчивая погода с чередованием оттепелей и морозов; на юге Западной Сибири осадков меньше нормы, на юге Восточной — около средних значений.

"Ноябрь в этом году будет неоднородным: резкие перепады температур и чередование осадков — привычное дело", - сообщил действительный член Русского Географического Общества Виталий Стальнов.

Лучше не полагаться на «по ощущениям», а следить за краткосрочными прогнозами и держать в запасе и дождевик, и тёплую куртку. Особенно важно учитывать погоду, если планируются поездки или работы на участке.

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