Вкуснющая запеканка из картофеля со свининой: сытное блюдо из простых ингредиентов – станет вашим фаворитом

Популярное блюдо из свинины и картофеля

Свинина с картофелем представляет собой классическое сочетание, популярность которого подтверждена десятилетиями. Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления в формате сытной запеканки.

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

свиная вырезка (без жира) — 400 г;

ветчина — 4 ломтика;

твердый сыр — 40 г;

базилик — 2–3 веточки;

оливковое масло — 2–3 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — для подготовки формы.

Технология приготовления

Сначала нужно разогреть духовой шкаф до 220 C, смазать форму растительным маслом, измельчить сыр и подготовить листья базилика.

Затем следует очистить картофель, нарезать его кубиками малого размера и отварить в подсоленной воде.

Пока картофель доводится до готовности, приступайте к подготовке мясного компонента. Свинину необходимо натереть солью и перцем, нарезать на порционные фрагменты и обжаривать на сковороде с добавлением 2–3 ст. л. оливкового масла. Термическую обработку производить на среднем огне при постоянном помешивании в течение 10–15 минут.

К этому моменту картофель должен быть готов. После слива воды следует довести его до состояния пюре, ввести половину объема тертого сыра и 1 ст. л. оливкового масла. Полученную массу тщательно перемешать, равномерно распределить по дну предварительно смазанной формы и дополнить обжаренной свининой.

Подготовленную форму поместить в разогретый до 220 C духовой шкаф на 10 минут. Затем извлечь блюдо, выложить поверх слой ветчины, посыпать остатками сыра и продолжить запекание в течение 5–7 минут.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила свинину на куриное филе. Получилось вкусно и даже менее калорийно.

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