Духи с запахом свободы, политические Лабубу и ДНК Земли: как ПМЭФ соединяет искусство и науку

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) стал не только площадкой для серьезных деловых переговоров, но и настоящим шоу современных технологий и культурных изюминок.

Помимо впечатляющих роботов и искусственного интеллекта, форум удивил гостей яркими региональными стендами, эксклюзивными товарами и даже необычными развлечениями.

Технологии и роботы — главные герои форума

Одним из самых заметных персонажей форума стал робот Володя — китайская модель Unitree G1, которую российские разработчики оснастили собственным программным обеспечением.

Его функционал обещает быть широким: от монтажника до официанта, а пока он служит своеобразным «лицом» новых технологий на форуме.

Рядом работала София — голосовой ИИ-помощник для предпринимателей, который помогает открыть бизнес, оформить документы и получить консультации на русском и китайском языках.

В числе роботов был и Арди — робот-консьерж, который уже год работает в умном жилом комплексе под Москвой, помогая жильцам с пропусками, заявками и оплатой коммунальных услуг.

Также на стенде Челябинской области роботы устроили шахматную битву, повторяя знаменитую партию между Карповым и Топаловым, что стало ярким сочетанием технологии и культуры.

Искусство, эксклюзив и региональный колорит

ПМЭФ — это не только технологии, но и место для демонстрации роскоши и уникальных товаров.

На форуме представлены часы ручной работы с бриллиантами и белым агатом — тем же камнем, что украшает колонны Исаакиевского собора и Эрмитажа.

Не обошлось и без необычных сувениров: например, духи, созданные слепыми парфюмерами. Представлены ароматы, которые ассоциируются со свободой и счастьем, передает КП-Петербург.

На форуме можно было увидеть и матрешек, но необычных, а в стиле Микки-Мауса, Дарта Вейдера и Бэтмена, покрытых «бриллиантами» из полиэфирного лака.

Политика и мемы

ПМЭФ-2025 не обошелся без политического юмора и мемов. Башкортостан второй год подряд раздает футболки с цитатами Владимира Путина и Сергея Лаврова, включая популярную фразу «Нафиг я сюда пришел?»

На одной из площадок можно было увидеть плюшевых монстриков Лабубу с лицами известных российских политиков — Набиуллиной, Лавровым и Песковым.

Цифровое ДНК Земли — искусство и наука вместе

Одной из самых впечатляющих инсталляций стала «Цифровое ДНК Земли» — 30-метровый экран, на котором показывали, как искусственный интеллект помогает изучать недра планеты.

Этот арт-проект создан «Террабайтом» при поддержке «Газпром нефти» и наглядно демонстрирует, как технологии и искусство могут идти рука об руку, сообщает Наука.

Спорт и развлечения

Для тех, кто хотел зарядиться энергией, были спортивные площадки с возможностью сдать нормы ГТО, забить шайбу на стенде КХЛ и сделать фото с цифровым Александром Овечкиным.

ПМЭФ-2025 продемонстрировал, что современные технологии в России уже не фантастика, а реальность, которая тесно переплетается с культурой, искусством и даже развлечениями.