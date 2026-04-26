Бегонии в конце апреля - обязательно: 1 г в воду - и кустик весь в бутонах, цветет 10 месяцев в году

Бегония – настоящая любимица цветоводов, ведь она не требует особого ухода. В ответ на минимальную заботу кустик щедро вознаграждает пышным цветением. Но что делать, если растение перестало радовать бутонами?
Решение простое – правильная подкормка! Отличным "лакомством" для бегонии станет удобрение с содержанием бора. Этот элемент, как отмечает опытный цветовод и автор канала"Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова, является мощным стимулятором роста для комнатных растений.
Приготовление удобрения
Приготовить такое удобрение легко. В одном литре воды растворите всего один грамм борной кислоты. Полученным раствором полейте бегонию под корень. Повторяйте процедуру дважды в месяц. Также этим составом можно опрыскивать листья растения. Эффект проявится еще быстрее.
"Именно борная кислота, будучи доступным и простым в применении веществом, способна вернуть бегонии былую пышность и яркость. Ее действие многогранно: она не только стимулирует образование новых бутонов, но и укрепляет уже имеющиеся, предотвращая их преждевременное опадение", - сообщила эксперт.
Важный момент
Борная кислота – это не панацея от всех бед, и если проблемы с цветением вызваны другими факторами (недостаток света, неправильный полив, вредители), то одной подкормкой обойтись не удастся. Однако, в большинстве случаев, когда растение здорово, но просто нуждается в дополнительной поддержке для цветения, борная кислота становится настоящим спасением.
Ранее портал "Городовой" рассказал про самую эффективную жидкость для полива фиалки.