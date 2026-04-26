Бегонии в конце апреля - обязательно: 1 г в воду - и кустик весь в бутонах, цветет 10 месяцев в году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Бегонии в конце апреля - обязательно: 1 г в воду - и кустик весь в бутонах, цветет 10 месяцев в году

Опубликовано: 26 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Бегонии в конце апреля - обязательно: 1 г в воду - и кустик весь в бутонах, цветет 10 месяцев в году
Бегонии в конце апреля - обязательно: 1 г в воду - и кустик весь в бутонах, цветет 10 месяцев в году
Городовой ру
Стимулятор роста и цветения для бегонии 

Бегония – настоящая любимица цветоводов, ведь она не требует особого ухода. В ответ на минимальную заботу кустик щедро вознаграждает пышным цветением. Но что делать, если растение перестало радовать бутонами?

Решение простое – правильная подкормка! Отличным "лакомством" для бегонии станет удобрение с содержанием бора. Этот элемент, как отмечает опытный цветовод и автор канала"Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова, является мощным стимулятором роста для комнатных растений.

Приготовление удобрения

Приготовить такое удобрение легко. В одном литре воды растворите всего один грамм борной кислоты. Полученным раствором полейте бегонию под корень. Повторяйте процедуру дважды в месяц. Также этим составом можно опрыскивать листья растения. Эффект проявится еще быстрее.

"Именно борная кислота, будучи доступным и простым в применении веществом, способна вернуть бегонии былую пышность и яркость. Ее действие многогранно: она не только стимулирует образование новых бутонов, но и укрепляет уже имеющиеся, предотвращая их преждевременное опадение", - сообщила эксперт.

Важный момент

Борная кислота – это не панацея от всех бед, и если проблемы с цветением вызваны другими факторами (недостаток света, неправильный полив, вредители), то одной подкормкой обойтись не удастся. Однако, в большинстве случаев, когда растение здорово, но просто нуждается в дополнительной поддержке для цветения, борная кислота становится настоящим спасением.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самую эффективную жидкость для полива фиалки.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью