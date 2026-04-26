Что нельзя делать 27 апреля: 5 важных запретов на Мартына Лисогона

Приметы на 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, народные приметы связаны с днем святого мученика Мартина Исповедника, который в народе получил название Мартын Лисогон или Вороний праздник. Наши предки верили, что в этот день природа подает четкие знаки о том, какими будут лето и урожай.

В этот день советовали вести себя особенно внимательно, чтобы не накликать беду. Вот несколько главных запретов:

нельзя ругаться и выяснять отношения - любая ссора рискует перерасти в затяжную вражду;

затевать новые дела или уезжать далеко - все пойдет наперекосяк;

давать в долг муку, соль или хлеб - вместе с ними из дома уйдет благополучие.

Кроме того, наши предки избегали тяжелой работы, шитья и рукоделия с острыми предметами. Они верили, что это выматывает без толку и может привести к болезни. Также в этот день категорически запрещено прогонять ворон, иначе урожай будет скудным.

Что можно делать 27 апреля

В день Мартына Лисогона рекомендуется посадить корнеплоды, особенно морковь и свеклу. Также можно навести порядок в доме. Наши предки считали, что чистое жилье притянет удачу и выгонит негатив.

Кроме того, согласно приметам, 27 апреля лекарственные травы набираются особой целительной силы, поэтому можно отправиться в лес и собрать их.

Погодные подсказки на грядущее лето

Не зря день называют Вороньим праздником, поскольку по поведению птиц 27 апреля судили о целом сезоне:

ели вороны вьют гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным, на теневой - жарким;

ясно и тепло - к засушливому и знойному лету;

дождь - к грибному и ягодному сезону, но сырому;

северный ветер - весна затянется;

туман - в ближайшие дни станет теплее;

первые комары - к мягкому, не слишком дождливому лету;

гроза - к урожайному году на зерновые.

Если захочется подстраховать хозяйство, обойдите участок с мешочком трав и зерен, закопайте по углам монетки с защитными знаками или покормите ворон крошками хлеба с добрыми словами.

А для скота можно окурить хлев полынью или можжевельником и повесить над входом пучок трав с красной ниткой. Наши предки считали, что так болезни обойдут стороной, сообщает Astro Meridian.

