Эти 5 аптечных средств возродят и чахлый цветок: меньше стресса – больше пышного цветения

Из домашней аптечки для ухода за комнатными цветами можно взять перекись водорода, нашатырь, янтарную кислоту, аспирин и глюкозу. О том, какие лекарства и от каких болезней помогут растениям, рассказал автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
№1: Перекись водорода
Приготовьте раствор из 30 мл на 1 л воды и поливайте вместо обычной воды через раз. Благодаря такому поливу почва начнет дышать и насыщаться кислородом, споры плесени и грибков исчезнут. Листья герани станут плотными, а корни – крепкими.
№2: Нашатырь
Раствор аммиака отлично защищает растения от грибков и питает их азотом. 1 ст. л. средства размешайте в 1 л воды и опрыскайте им цветы – или полейте под корень. Результат вы заметите почти сразу: листья станут крупными и насыщенно-зелеными, цветы – яркими и пышными.
№3: Янтарная кислота
Средство делает почву рыхлой и воздухопроницаемой, приводит в норму микрофлору, а также снижает стресс у растений после переохлаждения, обезвоживания или пересадки. Достаточно размешать 10 таблеток в 1 л теплой воды – и раствор готов. Результат – здоровые и эластичные листья, блестящие побеги.
По словам эксперта, «Ваша коллекция фиалок или декоративнолистных растений быстро откликнется, главное — не переусердствуйте с частотой подкормки (раз в 2 недели более чем достаточно)».
№:4 Аспирин
Это отличное средство против стресса. Поливайте слабым раствором аспирина комнатные растения 1 раз в месяц. Тогда вашим цветам будет проще пережить зиму, их листья станут яркими, ростки – упругими. Для приготовления раствора смешайте ¼ таблетки в 2 л воды.
5: Глюкоза
Растворите 1 таблетку глюкозы в 1 л воды и полейте растения осенью или зимой. Глюкоза – отличный источник энергии, который поможет цветам выжить в сложных условиях. Для лучшего эффекта используйте глюкозу вместе с янтарной кислотой.
Ранее портал «Городовой» рассказал, какие ошибки нельзя допускать при выращивании помидоров.