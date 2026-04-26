Эти 5 аптечных средств возродят и чахлый цветок: меньше стресса – больше пышного цветения

Опубликовано: 26 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие аптечные средства можно использовать для здоровья и пышного цветения комнатных растений

Из домашней аптечки для ухода за комнатными цветами можно взять перекись водорода, нашатырь, янтарную кислоту, аспирин и глюкозу. О том, какие лекарства и от каких болезней помогут растениям, рассказал автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

№1: Перекись водорода

Приготовьте раствор из 30 мл на 1 л воды и поливайте вместо обычной воды через раз. Благодаря такому поливу почва начнет дышать и насыщаться кислородом, споры плесени и грибков исчезнут. Листья герани станут плотными, а корни – крепкими.

№2: Нашатырь

Раствор аммиака отлично защищает растения от грибков и питает их азотом. 1 ст. л. средства размешайте в 1 л воды и опрыскайте им цветы – или полейте под корень. Результат вы заметите почти сразу: листья станут крупными и насыщенно-зелеными, цветы – яркими и пышными.

№3: Янтарная кислота

Средство делает почву рыхлой и воздухопроницаемой, приводит в норму микрофлору, а также снижает стресс у растений после переохлаждения, обезвоживания или пересадки. Достаточно размешать 10 таблеток в 1 л теплой воды – и раствор готов. Результат – здоровые и эластичные листья, блестящие побеги.

По словам эксперта, «Ваша коллекция фиалок или декоративнолистных растений быстро откликнется, главное — не переусердствуйте с частотой подкормки (раз в 2 недели более чем достаточно)».

№:4 Аспирин

Это отличное средство против стресса. Поливайте слабым раствором аспирина комнатные растения 1 раз в месяц. Тогда вашим цветам будет проще пережить зиму, их листья станут яркими, ростки – упругими. Для приготовления раствора смешайте ¼ таблетки в 2 л воды.

5: Глюкоза

Растворите 1 таблетку глюкозы в 1 л воды и полейте растения осенью или зимой. Глюкоза – отличный источник энергии, который поможет цветам выжить в сложных условиях. Для лучшего эффекта используйте глюкозу вместе с янтарной кислотой.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие ошибки нельзя допускать при выращивании помидоров.

Автор:
Татьяна Идулбаева
