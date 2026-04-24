При появлении молодых листьев смородине - обязательно: 3 компонента в воду - и никаких вредителей и болезней весь год

Важнейшая обработка смородины в апреле

Весна – время пробуждения природы, а для смородины это особенно важный период. Всего одна своевременная обработка в апреле способна превратить куст в настоящую шкатулку из сладких, крупных ягод. Если вы упустите этот драгоценный момент, когда только-только появляются первые листочки, то рискуете остаться ни с чем. Именно в этот короткий промежуток времени смородина наиболее уязвима перед атаками вредителей и болезнями. Но правильный подход в этот период может увеличить урожай в два, а то и в три раза, считает опытный агроном Ксения Давыдова.

Почему апрель так важен

Пробудившаяся смородина с ее молодыми, сочными листочками часто становится настоящим лакомством для насекомых. Тля, почковый клещ, стеклянница – все они не упустят возможности полакомиться растениями. А мучнистая роса и антракноз могут нанести непоправимый вред, уничтожив куст еще до того, как он успеет зацвести.

Универсальная помощь

Для тех, кто предпочитает натуральные методы борьбы с напастями в саду, существует проверенный рецепт. Приготовьте настой из луковой шелухи и чеснока. Для этого возьмите горсть луковой шелухи и 5-7 зубчиков чеснока. Залейте их литром воды и дайте настояться сутки. Перед применением добавьте 30 грамм жидкого мыла. Оно обеспечит лучшее прилипание раствора к листьям.

"Такая обработка создает защитный барьер, укрепляет иммунитет растения и, что самое главное, закладывает основу для будущего обильного урожая на долгие месяцы вперед", - отметила Ксения Давыдова.

