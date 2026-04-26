Зима возвращается в понедельник: Ботнический циклон принесет в Петербург метель и ледяной северный ветер

По прогнозу Колесова, воскресенье и понедельник удар циклона будет ощущаться сильнее всего.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что на город идет мощный циклон из Ботнического залива. Он принесет с собой холод, ветер и настоящий снег.

Снег и штормовой ветер

В воскресенье и понедельник погода будет, мягко говоря, неприятной. Вместо ласкового солнца нас ждут мокрый снег и дождь. Местами засыплет так, что на земле образуется слой в несколько сантиметров.

К этому добавится сильный северный ветер. Порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. На Финском заливе и Ладоге — еще мощнее.

Такой ветер легко сбивает с ног и ломает ветки, так что будьте осторожны у деревьев и шатких конструкций.

Летняя резина подождет

Главный совет автомобилистам: забудьте о поездках на летних шинах. До утра понедельника на дорогах будет каша из снега и воды, а местами — гололедица.

Выезжать на «лете» сейчас — значит рисковать собой и другими. Синоптик прямо говорит: оставьте машину у дома на пару дней, так будет безопаснее.

Градусы на нуле

Температура в эти дни будет прыгать от +2 до +7 градусов. Но не обольщайтесь цифрой «семь». Когда идет мокрый снег, по ощущениям будет не больше +2.

На улице станет сыро, зябко и очень неуютно. Одевайтесь теплее и не забудьте зонт — хотя при таком ветре его может просто вывернуть наизнанку.

Когда всё закончится?

Ветер начнет затихать только к среде. К середине недели циклон окончательно уйдет на юго-восток, и в город постепенно начнет возвращаться весна.

Помните, что при ветре 20 м/с МЧС часто рекомендует не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. В Петербурге такие штормы нередко приводят к падению слабо закрепленных конструкций. Берегите себя!