Рецептом закуски из шпинатного бисквита поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

шпинат — 130 г, яйца — 2 шт., мука — 50 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — пол ч. л., сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л.; для начинки: творожный сыр — 250 г, плавленый сыр — 1 ст. л., яйцо варёное — 1 шт., красная рыба слабосолёная — по вкусу

Приготовление

Промываю шпинат и отправляю его в блендер вместе с желтками и растительным маслом — измельчаю до однородной массы. Белки взбиваю с щепоткой соли.

Аккуратно, снизу вверх, вмешиваю шпинатную массу в белки. Затем добавляю просеянную муку с разрыхлителем и также деликатно перемешиваю, чтобы масса не осела.

Выливаю тесто на противень с пергаментом и распределяю тонким слоем — чем тоньше, тем красивее будет в разрезе. Выпекаю при 180-190 °С около 15 минут, не пересушивая.

Закуска "Праздничный лес": настоящее украшение любого стола — как из кулинарного шоу - image 1

Готовый бисквит переворачиваю, накрываю полотенцем и даю полностью остыть, затем снимаю пергамент.

Для крема смешиваю творожный и плавленый сыр с варёным яйцом до гладкости.

Бисквит обрезаю под форму, смазываю кремом и выкладываю сверху слой красной рыбы. Остатки бисквита нарезаю полосками и формирую слои — так получается красивый рисунок внутри.

Форму переворачиваю, чтобы закуска уплотнилась, и убираю в холодильник минимум на час. Перед подачей нарезаю порциями — и вот тут начинается самое интересное: разрез выглядит просто потрясающе.

Если нет формы — не проблема, можно свернуть рулетом, будет не менее эффектно.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

