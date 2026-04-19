Герани до 1 мая - обязательно: всего 2 таблетки - и пеларгония цветет, да пахнет круглый год - крутой стимулятор

Герань пользуется заслуженной популярность у любителей комнатных растений. Этот цветок радует глаз своей красотой и не требуют особого ухода. Однако, чтобы пеларгония действительно пышно цвела и радовала декоративностью, ей все же нужны своевременные подкормки.
Особенности роста и развития герани
Пеларгония – растение с бурным жизненным циклом, пишет портал "Growtool". Она активно растет, быстро восстанавливается после стрижки и цветения. Для поддержания такого темпа ей необходима регулярная "белковая" поддержка. В отличие от более медленно развивающихся растений, герань быстро расходует накопленные питательные вещества. Здесь на помощь приходит глицин – природный аминокислотный компонент, который действует как настоящий ускоритель метаболизма.
Приготовление жидкой подкормки для герани
Для приготовления витаминного раствора возьмите две таблетки аптечного глицина (100 мг) и один литр теплой, отстоянной воды. Предварительно измельчите препарат, чтобы он лучше растворился.
Поливать растения необходимо под корень один раз в две недели, предпочтительно утром или вечером. Мягкий состав жидкости не навредит герани и не приведет к накоплению вредных веществ в почве. Этот питательный коктейль подходит для пеларгоний на всех этапах их развития – от укоренения и активного роста до пышного цветения.
Личный опыт цветовода
"Раствор на основе глицина - отличное средство для "пробуждения" герани. Если по каким-либо" причинам мои пеларгонии начинают хандрить и плохо расти, то подкормка помогает им окрепнуть", - рассказала Елена из Кирова.
