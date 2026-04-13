Какая жидкость для герани нужнее воды: всего 1 стакан под корень - и пеларгония цветет 11 месяцев в году

Герань - настоящая любимица многих цветоводов. Ценят ее, прежде всего, за выносливость, специфический аромат и яркое цветение. Чтобы зеленый питомец радовал своим великолепием с весны до поздней осени, важно обеспечить ему правильный уход. Ключевую роль в этом играет грамотный полив, считает цветовод Татьяна Чернова.
Здесь на помощь приходит неожиданный, но очень эффективный помощник – вода из аквариума. Не стоит пугаться ее внешнего вида! Наличие водорослей или мелких частиц вовсе не делает жидкость непригодной. Напротив, такая вода, обогащенная микроорганизмами и продуктами жизнедеятельности обитателей аквариума, становится настоящим питательным коктейлем для герани.
Польза аквариумной воды для комнатных растений
Во-первых, эта жидкость уже имеет комнатную температуру, что исключает стресс для корневой системы. Важно и то, что в ней отсутствует хлор, который часто содержится в водопроводной воде и может навредить растениям. А наличие фосфора – элемента, необходимого для построения клеток и энергообмена – стимулирует активный рост и развитие герани.
Во-вторых, по своим свойствам аквариумная вода очень близка к речной, что способствует интенсивному росту растений. Вы заметите, как листья герани приобретут насыщенный зеленый оттенок, а цветение станет более обильным и своевременным.
"Главное правило для герани – это регулярность полива. Редкое и непостоянное увлажнение не позволит растению раскрыть весь свой потенциал", - считает эксперт.
