4 ошибки – и помидоры скривятся и сморщатся: как получить идеально ровные томаты – хоть в рекламе снимай

У одних дачников помидоры – заглядение: ровные, аккуратные – как на подбор. У других они скрученные, кривые и в бороздках. Как рассказал автор Дзен-канала «Наш уютный дом», всего 4 ошибки способны испортить вам урожай.
Ошибка №1: Резкие температурные перепады
Если при формировании завязей растения сталкиваются с резкими колебаниями температуры, то будущие плоды вырастут кривыми и корявыми. Жаркие дни и ночной холод запускают процесс деформации завязей, особенно если вы выращиваете помидоры в теплице.
Чтобы этого избежать, днем почаще проветривайте теплицу, а ночью укрывайте грядки от холода.
Ошибка №2: Неправильный полив
Складки, трещины и борозды возникают из-за переувлажненной почвы, нехватки влаги и неравномерного полива. Если растения «захлебываются», помидоры вырастут водянистыми и с трещинами, а если обезвожены – будет много пустоцветов.
Как сообщает эксперт, «Помидоры гораздо лучше реагируют на более редкий, но обильный полив — примерно раз в 3–4 дня, особенно в жару. Не забывайте устраивать «воздушные ванны» — удаляя нижние листья до первой завязи».
Ошибка №3: Неверно рассчитанные удобрения
Перекорм минеральными удобрениями так же вредит помидорам, как и отсутствие подкормок. В первый раз подкормите растения через 10 дней после пересадки, затем – каждую неделю, дозируя вид удобрения и его состав. Органические удобрения чередуйте с минеральными.
Ошибка №4: Некачественные семена
Покупайте качественные чистосортные семена у проверенных производителей. Растения-гибриды в будущем сезоне дают деформированные плоды.
