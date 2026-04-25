4 ошибки – и помидоры скривятся и сморщатся: как получить идеально ровные томаты – хоть в рекламе снимай
4 ошибки – и помидоры скривятся и сморщатся: как получить идеально ровные томаты – хоть в рекламе снимай

Опубликовано: 25 апреля 2026 06:38
 Проверено редакцией
Legion-Media
От чего зависит форма помидоров и как не допустить ее искривления

У одних дачников помидоры – заглядение: ровные, аккуратные – как на подбор. У других они скрученные, кривые и в бороздках. Как рассказал автор Дзен-канала «Наш уютный дом», всего 4 ошибки способны испортить вам урожай.

Ошибка №1: Резкие температурные перепады

Если при формировании завязей растения сталкиваются с резкими колебаниями температуры, то будущие плоды вырастут кривыми и корявыми. Жаркие дни и ночной холод запускают процесс деформации завязей, особенно если вы выращиваете помидоры в теплице.

Чтобы этого избежать, днем почаще проветривайте теплицу, а ночью укрывайте грядки от холода.

Ошибка №2: Неправильный полив

Складки, трещины и борозды возникают из-за переувлажненной почвы, нехватки влаги и неравномерного полива. Если растения «захлебываются», помидоры вырастут водянистыми и с трещинами, а если обезвожены – будет много пустоцветов.

Как сообщает эксперт, «Помидоры гораздо лучше реагируют на более редкий, но обильный полив — примерно раз в 3–4 дня, особенно в жару. Не забывайте устраивать «воздушные ванны» — удаляя нижние листья до первой завязи».

Ошибка №3: Неверно рассчитанные удобрения

Перекорм минеральными удобрениями так же вредит помидорам, как и отсутствие подкормок. В первый раз подкормите растения через 10 дней после пересадки, затем – каждую неделю, дозируя вид удобрения и его состав. Органические удобрения чередуйте с минеральными.

Ошибка №4: Некачественные семена

Покупайте качественные чистосортные семена у проверенных производителей. Растения-гибриды в будущем сезоне дают деформированные плоды.

Ранее портал «Городовой» рассказал про идеальную воду для пышного цветения фиалки.

Автор:
Татьяна Идулбаева
