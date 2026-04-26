Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди

28 апреля русские люди отмечали Пудов день. Именно тогда пчеловоды осматривали пасеки, проверяли здоровье пчел. При появлении первых цветов ульи вынимали и ставили на свежий воздух. В этот день наши предки особенно прислушивались к приметам, связанным с погодой.
Погодные приметы на 28 апреля:
- Усиливающийся южный ветер указывает на приближение ненастья.
- Закат является ярко-алым - к сильному ветру и дождям.
- Оживленность грачей указывает на теплую погоду, которая будет стабильной.
- Ночная прохлада и дневной зной - к хорошей погоде.
Что разрешалось делать в этот день:
Утром православные люди посещали храм, где молились о благословении и поддержке в делах, которые касаются пасеки. Тогда продажа меда считалась важным источником дохода, поэтому неудачный год мог привести к голоду.
Русские женщины в этот день угощали желающих чаем с медом, который оставался с прошлого сезона. Считалось, что такой шаг позволяет добиться успеха в пчеловодстве.
Традиции гласили, что 28 апреля необходимо обязательно сменить постельное и нательное белье. Это позволяло уберечься от невзгод, укрепить отношения в семье, сообщает "Погода Mail".
Что нельзя делать:
- Заниматься физическим трудом до захода солнца - риск навлечь вред домашнему хозяйству и ухудшить свое здоровье.
- Убираться и выкидывать старые вещи - с ними уходило везение.
- Давать деньги в долг - одолженное назад не вернется.
- Рассказывать другим о тайнах и мечтах - последует разочарование.
- Ругаться на глазах у других людей, так как подобное могло привести к разрыву отношений.
- Ходить босиком по мокрому полу - к горестям и утратам.
