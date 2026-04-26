Городовой / Полезное / Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди

Опубликовано: 26 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди
Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди
Legion-Media
К каким приметам прислушивались наши предки 28 апреля

28 апреля русские люди отмечали Пудов день. Именно тогда пчеловоды осматривали пасеки, проверяли здоровье пчел. При появлении первых цветов ульи вынимали и ставили на свежий воздух. В этот день наши предки особенно прислушивались к приметам, связанным с погодой.

Погодные приметы на 28 апреля:

  • Усиливающийся южный ветер указывает на приближение ненастья.
  • Закат является ярко-алым - к сильному ветру и дождям.
  • Оживленность грачей указывает на теплую погоду, которая будет стабильной.
  • Ночная прохлада и дневной зной - к хорошей погоде.

Что разрешалось делать в этот день:

Утром православные люди посещали храм, где молились о благословении и поддержке в делах, которые касаются пасеки. Тогда продажа меда считалась важным источником дохода, поэтому неудачный год мог привести к голоду.

Русские женщины в этот день угощали желающих чаем с медом, который оставался с прошлого сезона. Считалось, что такой шаг позволяет добиться успеха в пчеловодстве.

Традиции гласили, что 28 апреля необходимо обязательно сменить постельное и нательное белье. Это позволяло уберечься от невзгод, укрепить отношения в семье, сообщает "Погода Mail".

Что нельзя делать:

  • Заниматься физическим трудом до захода солнца - риск навлечь вред домашнему хозяйству и ухудшить свое здоровье.
  • Убираться и выкидывать старые вещи - с ними уходило везение.
  • Давать деньги в долг - одолженное назад не вернется.
  • Рассказывать другим о тайнах и мечтах - последует разочарование.
  • Ругаться на глазах у других людей, так как подобное могло привести к разрыву отношений.
  • Ходить босиком по мокрому полу - к горестям и утратам.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие приметы связаны с хлебом.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью