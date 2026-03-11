Зарплаты в Петербурге взлетели до 121 тысячи: что скрывают цифры Петростата
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Зарплаты в Петербурге взлетели до 121 тысячи: что скрывают цифры Петростата

Опубликовано: 11 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Зарплаты в Петербурге взлетели до 121 тысячи: что скрывают цифры Петростата
Зарплаты в Петербурге взлетели до 121 тысячи: что скрывают цифры Петростата
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Реальная зарплата с учетом инфляции в Петербурге выросла на 2,8 %.

В 2025 году средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге достигла 121 475 рублей, что превышает общероссийский уровень на 21%.

В Ленинградской области этот показатель ниже — 94 348 рублей, или на 6% меньше среднего по России, хотя разрыв с городом постепенно уменьшается, отметили в пресс-службе Петростата.​

Руководитель ведомства Александр Кукушкин на пресс-сконференции ТАСС сообщил, что этот средний показатель не отражает доходы типичного жителя, а помогает властям и компаниям анализировать платежеспособность и благосостояние населения.

Он рекомендовал горожанам обращаться к более подробной статистике для точного понимания ситуации.

С учетом инфляции реальная зарплата в Петербурге увеличилась на 2,8%, в Ленобласти — на 6,3%. В городе лидируют работники добывающей промышленности с доходом около 302 тысяч рублей в месяц, а в области — финансисты и страховщики с 132 тысячами.​

Безработица в регионе сохраняется на минимальных значениях: в декабре в Петербурге она составила 0,3%, в Ленобласти — 0,2%, что ниже общероссийского уровня.

Юлия Аликова
