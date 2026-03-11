Зарплаты в Петербурге взлетели до 121 тысячи: что скрывают цифры Петростата

В 2025 году средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге достигла 121 475 рублей, что превышает общероссийский уровень на 21%.
В Ленинградской области этот показатель ниже — 94 348 рублей, или на 6% меньше среднего по России, хотя разрыв с городом постепенно уменьшается, отметили в пресс-службе Петростата.
Руководитель ведомства Александр Кукушкин на пресс-сконференции ТАСС сообщил, что этот средний показатель не отражает доходы типичного жителя, а помогает властям и компаниям анализировать платежеспособность и благосостояние населения.
Он рекомендовал горожанам обращаться к более подробной статистике для точного понимания ситуации.
С учетом инфляции реальная зарплата в Петербурге увеличилась на 2,8%, в Ленобласти — на 6,3%. В городе лидируют работники добывающей промышленности с доходом около 302 тысяч рублей в месяц, а в области — финансисты и страховщики с 132 тысячами.
Безработица в регионе сохраняется на минимальных значениях: в декабре в Петербурге она составила 0,3%, в Ленобласти — 0,2%, что ниже общероссийского уровня.