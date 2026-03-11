Как попасть и что посмотреть в Воронцовском замке?

Воронцовский дворец в Санкт-Петербурге — это архитектурный шедевр середины XVIII века, расположенный в центре города на Садовой улице, напротив Гостиного двора. Построенный по проекту Франческо Растрелли для канцлера Михаила Воронцова, дворец стал ярким образцом елизаветинского барокко и символом роскоши эпохи. Сегодня это объект культурного наследия федерального значения.
Воронцовский дворец сегодня ограничен для свободного посещения: с 2019 года в здании располагается Третий кассационный суд общей юрисдикции. Однако ряд объектов и архитектурных деталей можно осмотреть — как снаружи, так и внутри, если правильно спланировать визит.
Внешний осмотр дворца
- Главный корпус дворца — трёхэтажное здание длиной около 109 метров в стиле елизаветинского барокко. При осмотре обратите внимание на:
- Центральный ризалит с гербом Воронцовых на фронтоне — это главный акцент фасада.
- Сдвоенные колонны и пилястры, создающие игру света и тени на фасаде.
- Ажурную чугунную ограду со стороны Садовой улицы — она выполнена по рисункам Растрелли и является редкостью для своего времени.
- Боковые флигели, формирующие замкнутый парадный двор.
- Декоративные элементы: лепнину, наличники, арочные обрамления окон — всё это характерно для пышного стиля Растрелли.
Совет: лучший вид на дворец открывается с галереи Большого Гостиного двора — оттуда можно оценить масштаб и композицию ансамбля.
Мальтийская капелла
Это единственная часть дворцового комплекса, куда можно попасть внутрь. Капелла построена в конце XVIII века по проекту Джакомо Кваренги в стиле строгого классицизма.
Что здесь стоит увидеть:
- Архитектуру фасада — красный цвет и лаконичные формы контрастируют с пышностью основного дворца.
- Интерьер: мраморные стены, роспись на потолке, гипсовые гирлянды, скульптуры, колонны и лепнина.
- Мальтийские кресты и фигурки ангелов — символы, напоминающие о назначении здания.
- Орган фирмы «E. F. Walcker» возрастом более 110 лет — один из немногих исторических органов Петербурга.
- Музей истории кадетских корпусов России (филиал Военно‑исторического музея) с коллекцией около 500 экспонатов: документы, фотографии, знаки отличия, форма одежды.
Как попасть:
- на концерте органной музыки (билеты 150–350 рублей, нужно покупать онлайн заранее);
- с экскурсией в музей по предварительной записи.
Двор и прилегающая территория
- Парадный двор за ажурной оградой — здесь можно представить, как подъезжали кареты к дворцу в XVIII веке.
- Остатки исторического сада — когда‑то здесь был регулярный парк с прудом и фонтанами, но до наших дней он не сохранился.
- Соседние достопримечательности в пешей доступности: Гостиный двор, Александринский театр, Казанский собор, Аничков дворец.