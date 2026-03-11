Новости по теме
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
Как попасть и что посмотреть в Воронцовском замке?

Опубликовано: 11 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Воронцовский дворец в Санкт-Петербург, расположенный на Садовой улице, сегодня ограничен для свободного посещения.

Воронцовский дворец в Санкт-Петербурге — это архитектурный шедевр середины XVIII века, расположенный в центре города на Садовой улице, напротив Гостиного двора. Построенный по проекту Франческо Растрелли для канцлера Михаила Воронцова, дворец стал ярким образцом елизаветинского барокко и символом роскоши эпохи. Сегодня это объект культурного наследия федерального значения.

Воронцовский дворец сегодня ограничен для свободного посещения: с 2019 года в здании располагается Третий кассационный суд общей юрисдикции. Однако ряд объектов и архитектурных деталей можно осмотреть — как снаружи, так и внутри, если правильно спланировать визит.

Внешний осмотр дворца

  • Главный корпус дворца — трёхэтажное здание длиной около 109 метров в стиле елизаветинского барокко. При осмотре обратите внимание на:
  • Центральный ризалит с гербом Воронцовых на фронтоне — это главный акцент фасада.
  • Сдвоенные колонны и пилястры, создающие игру света и тени на фасаде.
  • Ажурную чугунную ограду со стороны Садовой улицы — она выполнена по рисункам Растрелли и является редкостью для своего времени.
  • Боковые флигели, формирующие замкнутый парадный двор.
  • Декоративные элементы: лепнину, наличники, арочные обрамления окон — всё это характерно для пышного стиля Растрелли.

Совет: лучший вид на дворец открывается с галереи Большого Гостиного двора — оттуда можно оценить масштаб и композицию ансамбля.

Мальтийская капелла

Это единственная часть дворцового комплекса, куда можно попасть внутрь. Капелла построена в конце XVIII века по проекту Джакомо Кваренги в стиле строгого классицизма.

Что здесь стоит увидеть:

  • Архитектуру фасада — красный цвет и лаконичные формы контрастируют с пышностью основного дворца.
  • Интерьер: мраморные стены, роспись на потолке, гипсовые гирлянды, скульптуры, колонны и лепнина.
  • Мальтийские кресты и фигурки ангелов — символы, напоминающие о назначении здания.
  • Орган фирмы «E. F. Walcker» возрастом более 110 лет — один из немногих исторических органов Петербурга.
  • Музей истории кадетских корпусов России (филиал Военно‑исторического музея) с коллекцией около 500 экспонатов: документы, фотографии, знаки отличия, форма одежды.

Как попасть:

  • на концерте органной музыки (билеты 150–350 рублей, нужно покупать онлайн заранее);
  • с экскурсией в музей по предварительной записи.

Двор и прилегающая территория

  • Парадный двор за ажурной оградой — здесь можно представить, как подъезжали кареты к дворцу в XVIII веке.
  • Остатки исторического сада — когда‑то здесь был регулярный парк с прудом и фонтанами, но до наших дней он не сохранился.
  • Соседние достопримечательности в пешей доступности: Гостиный двор, Александринский театр, Казанский собор, Аничков дворец.
