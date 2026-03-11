Пришла устраиваться на работу: Новый босс задал 3 вопроса и сразу принял - вот что я ответила

Смена работы - всегда стресс, не меньший ужас вызывают собеседования, особенно если вы претендуете на должность среди многих кандидатов. Если вы дошли до последнего собеседования, с начальником, то будьте готовы к вопросам с подвохом.
Как отвечать на неудобные вопросы, рассказывают на портале "Прог Либ", изучите варианты ответа.
Частый вопрос - про ожидания в зарплате. Перед собеседованием стоит к нему подготовиться - оцените рынок, узнайте, какие зарплаты предлагают специалистам на вашей должности и с подобным опытом. Обозначать лучше не конкретную сумму, а диапазон. Верхний предел можно смело завысить, но ненамного. Если предложат меньше, можно будет это пережить.
Также нередко спрашивают о причинах ухода с прошлой работы. Ни в коем случае не очерняйте бывших коллег и начальство, таких людей нигде не любят, из-за такого ответа вы можете собеседование завалить. Лучше отметить, что в прошлой фирме не смогли добиться того карьерного успеха, которого хотелось бы, но надеетесь со временем получить более высокую должность на новом рабочем месте.
Также могут спросить, кем вы видите себя через 5 лет. Это непростой вопрос, и руководителя интересуют не только ваши ожидания в карьере, но и факт того, не будете ли вы в будущем претендовать на его место. Можно обозначить достаточно высокую должность, которую хотелось бы занять в будущем, например, начальника отдела.
В любом случае, на собеседовании лучше излучать уверенность, показыват готовность сотрудничать и дружелюбность. Можно немного пошутить, это разрядит обстановку, но не увлекаться, иначе вас посчитают шутом, несерьёзным человеком.
