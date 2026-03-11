Когда отключат отопление в Кировском районе Санкт-Петербурга?

Точная дата отключения отопления в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2026 году пока неизвестна. Она будет зависеть от погодных условий и решения городских властей.
Согласно постановлению Правительства РФ №354, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 °C в течение пяти суток подряд. На шестой день органы местного самоуправления обязаны принять решение о прекращении подачи тепла. В Санкт-Петербурге такое решение принимает губернатор.
В прошлом отопительный сезон в городе обычно завершался в мае. Например, в 2025 году отопление начали отключать 19 мая, а с 15 мая город перешёл на периодическое протапливание. Однако даты могут варьироваться в зависимости от погоды: в 2020 году отопительный сезон продлили до 26 мая из-за холодной весны.
Если температура резко понизится после официального завершения отопительного сезона, власти могут временно оставить отопление в отдельных домах или районах, чтобы не допустить переохлаждения квартир.
Стоит учитывать, что отключение проходит постепенно: сначала тепло перестают подавать в административные и коммерческие здания, потом — в жилые дома. В социальных объектах (школах, больницах и т. д.) отопление сохраняется дольше всего.