Когда отключат отопление в Кировском районе Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда отключат отопление в Кировском районе Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 11 марта 2026 16:20
 Проверено редакцией
батарея, отопление, кошка
Global Look Press/Elena Mayorova
Пока нет точной даты отключения отопления в Кировском райне Санкт-Петербурга — решение зависит от погоды.

Точная дата отключения отопления в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2026 году пока неизвестна. Она будет зависеть от погодных условий и решения городских властей.

Согласно постановлению Правительства РФ №354, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 °C в течение пяти суток подряд. На шестой день органы местного самоуправления обязаны принять решение о прекращении подачи тепла. В Санкт-Петербурге такое решение принимает губернатор.

В прошлом отопительный сезон в городе обычно завершался в мае. Например, в 2025 году отопление начали отключать 19 мая, а с 15 мая город перешёл на периодическое протапливание. Однако даты могут варьироваться в зависимости от погоды: в 2020 году отопительный сезон продлили до 26 мая из-за холодной весны.

Если температура резко понизится после официального завершения отопительного сезона, власти могут временно оставить отопление в отдельных домах или районах, чтобы не допустить переохлаждения квартир.

Стоит учитывать, что отключение проходит постепенно: сначала тепло перестают подавать в административные и коммерческие здания, потом — в жилые дома. В социальных объектах (школах, больницах и т. д.) отопление сохраняется дольше всего.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью