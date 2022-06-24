Николай Слесарев

За гибель 10 человек на судне "Енисей" офицеров ВМФ предупредили о неполном служебном соответствии

Три офицера Военно-морского флота предупреждены о неполном служебном соответствии в связи со взрывом на сухогрузном теплоходе "Енисей", в результате которого погибли 10 человек.