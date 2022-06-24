Все новости / Николай Слесарев

Николай Слесарев

Происшествия
За гибель 10 человек на судне "Енисей" офицеров ВМФ предупредили о неполном служебном соответствии
Три офицера Военно-морского флота предупреждены о неполном служебном соответствии в связи со взрывом на сухогрузном теплоходе "Енисей", в результате которого погибли 10 человек.
19 июн 2008 14:42
Происшествия
Калининградские пожарные предотвратили серию взрывов на судне "Енисей"
Пожарные команды Управления МЧС по Калининградской области и Противопожарной защиты Балтийского гарнизона предотвратили серию возможных взрывов на судне "Енисей", эвакуировав с горящего контейнеровоза баллоны с ацетиленом.
11 июн 2008 17:57
Спорт
Как умирали хоккеисты СКА
35 лет назад армейцы впервые\ завоевали бронзу чемпионата СССР. Из той команды в живых остались лишь\ 8 человек\ \ Вспомнить тот сезон мы попросили\ заслуженного тренера России Валерия Шилова и защитника команды\ Константина Меньшикова.
20 сен 2006 03:22
Происшествия
Вынесен приговор виновным в аварии электрички на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга
Сегодня, 19 декабря, Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу двух слесарей по ремонту подвижного состава локомотивного депо ТЧ-15 станции "Санкт-Петербург-Балтийская": Николая Шапичева и Николая Бугаева.
19 дек 2005 23:47
Происшествия
Подсудимого по делу "сбежавшей электрички" взяли под стражу (Санкт-Петербург)
Городской суд Санкт-Петербурга сегодня, 8 декабря, удовлетворил ходатайство обвинения по делу о трагедии на Балтийском вокзале, изменив меру пресечения одному из подсудимых - Николаю Шапичеву - с подписки о невыезде на содержание под стражи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
08 дек 2005 20:07
Город
Сумма иска в деле о крушении поезда на Балтийском вокзале – 9 млн рублей
Сегодня в Горсуде возобновились слушания по делу о крушении поезда на Балтийском вокзале. Обвиняемые – машинист и слесарь станции «Петербург – Балтийская» Николай Шапичев и Николай Бугаев.
25 окт 2005 20:14
Шоу-бизнес
Лев Лурье предлагает уголовщину столетней выдержки
Петербургский историк издал уникальную книгу\ «Эта книга об опасном городе Петербурге: хладнокровные убийцы, сексуальные маньяки, истерички, ревнивцы, мошенники, взяточники, хулиганье» - это не о сегодняшнем городе.
23 авг 2005 01:08
Эксклюзив
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