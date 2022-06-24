Николай Слесарев

Артист ушел из жизни на 76-м году.
Каждый год, 9 мая, Садальский вспоминает о ветеранах, снявшихся в кино.
18 февраля в 19.00 на Большой сцене Театра на Васильевском состоится бенефис народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева в спектакле «Дети солнца» по пьесе Максима Горького в
Три офицера Военно-морского флота предупреждены о неполном служебном соответствии в связи со взрывом на сухогрузном теплоходе "Енисей", в результате которого погибли 10 человек.
Пожарные команды Управления МЧС по Калининградской области и Противопожарной защиты Балтийского гарнизона предотвратили серию возможных взрывов на судне "Енисей", эвакуировав с горящего контейнеровоза баллоны с ацетиленом.
Восьми семьям жителей Калининградской области, погибших на судне "Енисей", будет выплачено по 250 тысяч рублей, двое пострадавших получат по 125 тысяч рублей.
Ефим Копелян мог бы так и остаться слесарем, но стал актером, войдя в историю российского театра и кино. Сегодня народному артисту СССР исполнилось бы 95 лет.
25 ноября состоялась отчетно-выборная конференция производственного совета ОАО ''АВТОВАЗ''. На нее было делегировано 1035 делегатов от всех подразделений предприятия.
35 лет назад армейцы впервые\ завоевали бронзу чемпионата СССР. Из той команды в живых остались лишь\ 8 человек\ \ Вспомнить тот сезон мы попросили\ заслуженного тренера России Валерия Шилова и защитника команды\ Константина Меньшикова.
Сегодня, 19 декабря, Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу двух слесарей по ремонту подвижного состава локомотивного депо ТЧ-15 станции "Санкт-Петербург-Балтийская": Николая Шапичева и Николая Бугаева.
Городской суд Петербурга приговорил к лишению свободы в колонии-поселении двоих подсудимых по делу об аварии на Балтийском вокзале.
Сегодня в Городском суде прокурор потребовал назначить наказание обоим подсудимым – слесарям Николаю Бугаеву и Николаю Шапичеву – 5 и 4 года лишения свободы соответственно.
Городской суд Санкт-Петербурга сегодня, 8 декабря, удовлетворил ходатайство обвинения по делу о трагедии на Балтийском вокзале, изменив меру пресечения одному из подсудимых - Николаю Шапичеву - с подписки о невыезде на содержание под стражи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сегодня в Горсуде возобновились слушания по делу о крушении поезда на Балтийском вокзале. Обвиняемые – машинист и слесарь станции «Петербург – Балтийская» Николай Шапичев и Николай Бугаев.
Сегодня, 18 октября, в Городском суде Санкт-Петербурга возобновился процесс по делу о трагедии на Балтийском вокзале, когда...
Сегодня в городском суде вернулись к рассмотрению громкого уголовного дела. Перерыв длился почти год. Обвиняемые - два слесаря ремонтного депо Октябрьской железной дороги Николай Шапичев и Николай Бугаев.
Заместитель директора одной из петербургских компаний, торгующих тропическими фруктами, Виталий Туранов увидел собственную фамилию и имена своих детей на надгробном камне по телевидению.
Петербургский историк издал уникальную книгу\ «Эта книга об опасном городе Петербурге: хладнокровные убийцы, сексуальные маньяки, истерички, ревнивцы, мошенники, взяточники, хулиганье» - это не о сегодняшнем городе.
22 июня замечательная питерская актриса отмечает юбилей. А 18 июня в БДТ им. Товстоногова пройдет творческий вечер Светланы Крючковой.
Питерский «Машиностроительный завод» всегда дружил со спортом. На предприятии проходили Спартакиады по легкой атлетике, различные спортивные слеты, но особняком в этом списке – стоял футбол.