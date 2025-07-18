Петруха вне кадра: как Николай Годовиков пережил славу, тюрьмы и обрел настоящую любовь

Николай Годовиков — актер, которого многие помнят как Петруху из культового советского фильма «Белое солнце пустыни».

Его путь к большому экрану был непростым и необычным, а жизнь после славы оказалась слишком сложной.

Ранние годы и первые шаги в кино

Родился Николай в Ленинграде в 1950 году, в семье простых рабочих. С детства у мальчика были сложности с поведением, и он стоял на учете в милиции как трудновоспитуемый.

В подростковом возрасте он увлекался борьбой и пением, даже задумывался о театре, но по настоянию матери пошел учиться в техникум и начал работать слесарем.

Первые эпизодические роли в кино получил еще в середине 1960-х, но настоящим прорывом стала роль Петрухи в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Роль Петрухи — звездный час Годовикова

Стоит отметить, что на роль Петрухи изначально был утвержден другой актер, но он отказался, и Мотыль поручил эту роль непрофессионалу Годовикову, который в то время продолжал трудиться на заводе.

Кастинг он прошел, хоть и с разбитым лицом — за день до проб Николай упал с лошади и получил травмы, но гримеры сумели замаскировать следы.

Съемки были тяжелыми — высокие температуры, сложные сцены, но Николай быстро завоевал симпатию коллег и зрителей за живую и задорную игру.

Трудности после съемок и служба в армии

Однако сразу после съемок он был призван в армию — сначала ему дали бронь, но после конфликта с администратором она была снята, и Годовиков отправился служить.

Он не попал на премьеру фильма и даже узнал о его успехе только несколько месяцев спустя, когда кино показали в клубе воинской части.

Период тюремных испытаний и работа на заводе

После армии актерская карьера пошла на спад. Годовикову пришлось работать на заводе, он столкнулся с бедностью и отсутствием постоянной работы.

В это время его жизнь быстро превратилась в череду проблем: в конце 1970-х его впервые осудили за «тунеядство». Тюрьма и отсидки стали частью судьбы актера.

По его словам, проблемы с законом случались частично из-за личных конфликтов, например, с участковым. Затем он попал в криминальное окружение и получил второй срок за кражи.

Возвращение к актерству и новая надежда

Жизнь за решеткой не сломила Годовикова. После освобождения Николай пытался не возвращаться к криминалу.

Некоторое время он снова снимался в кино — играл небольшие роли в сериалах и фильмах, таких как «Взрыв по заявке» и «Русский спецназ», «Бандитский Петербург», передает ТАСС.

Но материальные трудности и нестабильность оставались, семья распалась, он стал бездомным.

Свет в конце туннеля — любовь и поддержка

Светом в его жизни стала женщина по имени Людмила, которую он называл своим «ангелом-хранителем». С ней он смог начать новую страницу — вернуться к нормальной жизни.

В 1989 году они сыграли свадьбу, вскоре у них родился сын. Несмотря на это, стать снова известным актером не удалось: роли получал редко, подрабатывал кем придется.

Наследие и память

История уроженца Ленинграда и знаменитого Петрухи — это не просто биография, а напоминание о том, что жизнь бывает очень непростой, а за блеском славы часто скрываются глубокие личные драмы.

Он ушел из жизни в 2017 году в Петербурге, но память о Петрухе — веселом, наивном и искреннем красноармейце — живет в сердцах многих поколений зрителей и по сей день.