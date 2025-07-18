Невский кишит опасными гражданами: кого и чего петербуржцы боятся на главной улице города

Местные рекомендуют не искать здесь атмосферу, а свернуть на другие улицы.

Лучшее время для прогулки по Невскому проспекту — раннее утро. Ни людей, ни машин, а поребрики только-только натерли до блеска. Если улица заполонилась людьми, то лучше с нее свернуть.

В противном случае стоит быть готовым к тому, что за впечатления придется заплатить в прямом смысле слова.

Опасные персонажи: кому нужны деньги

Невский проспект привлекает не только туристов, но и тех, кто хочет на них нажиться.

Пик активности таких “предпринимателей” приходится на период с мая по октябрь, однако некоторые схемы работают круглый год.

Оптимальное решение — свернуть с Невского, где сразу становится тише и спокойнее.

Чайные промоутеры: дегустация с подвохом

Распространенная уловка — заманчивое предложение бесплатной дегустации чая.

Промоутеры приглашают прохожих в полуподвальные магазинчики, где предлагают попробовать несколько видов сомнительного напитка. Затем, под предлогом скидки, навязывают покупку дорогого чайного набора.

Как пишет "Авиасейлс", отказ может обернуться неприятным конфликтом. Стоит отметить, что о гигиене в таких заведениях заботятся мало.

Ростовые куклы, живые статуи и гусарочки: фотовымогатели

Уличные аниматоры часто требуют плату за совместное фото, причем сообщают об этом уже после того, как снимок сделан. В случае отказа может возникнуть неприятный разговор.

Избежать таких ситуаций можно, уверенно проходя мимо и внимательно следя за своими вещами, особенно за телефоном.

Барные девушки: Невский кутеж за сотни тысяч

Еще один вид мошенничества — знакомство с “барными девушками”. Эти дамы быстро приглашают новых знакомых в конкретные заведения, где обещают весело провести время.

Однако вечер может закончиться огромным счетом за сомнительное угощение.

Где искать настоящее петербургское настроение

Настоящую атмосферу Петербурга и приятное общение стоит искать на улицах Некрасова, Жуковского или Белинского, где расположены многочисленные бары и рюмочные с более искренней публикой.