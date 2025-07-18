Невский кишит опасными гражданами: кого и чего петербуржцы боятся на главной улице города

Лучшее время для прогулки по Невскому проспекту — раннее утро. Ни людей, ни машин, а поребрики только-только натерли до блеска. Если улица заполонилась людьми, то лучше с нее свернуть.
В противном случае стоит быть готовым к тому, что за впечатления придется заплатить в прямом смысле слова.
Опасные персонажи: кому нужны деньги
Невский проспект привлекает не только туристов, но и тех, кто хочет на них нажиться.
Пик активности таких “предпринимателей” приходится на период с мая по октябрь, однако некоторые схемы работают круглый год.
Оптимальное решение — свернуть с Невского, где сразу становится тише и спокойнее.
Чайные промоутеры: дегустация с подвохом
Распространенная уловка — заманчивое предложение бесплатной дегустации чая.
Промоутеры приглашают прохожих в полуподвальные магазинчики, где предлагают попробовать несколько видов сомнительного напитка. Затем, под предлогом скидки, навязывают покупку дорогого чайного набора.
Как пишет "Авиасейлс", отказ может обернуться неприятным конфликтом. Стоит отметить, что о гигиене в таких заведениях заботятся мало.
Ростовые куклы, живые статуи и гусарочки: фотовымогатели
Уличные аниматоры часто требуют плату за совместное фото, причем сообщают об этом уже после того, как снимок сделан. В случае отказа может возникнуть неприятный разговор.
Избежать таких ситуаций можно, уверенно проходя мимо и внимательно следя за своими вещами, особенно за телефоном.
Барные девушки: Невский кутеж за сотни тысяч
Еще один вид мошенничества — знакомство с “барными девушками”. Эти дамы быстро приглашают новых знакомых в конкретные заведения, где обещают весело провести время.
Однако вечер может закончиться огромным счетом за сомнительное угощение.
Где искать настоящее петербургское настроение
Настоящую атмосферу Петербурга и приятное общение стоит искать на улицах Некрасова, Жуковского или Белинского, где расположены многочисленные бары и рюмочные с более искренней публикой.