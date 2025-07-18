От Прибалтики до Дальнего Востока: как заводные игрушки из Вырицы покорили СССР

40 копеек и море восторга: ностальгия по заводным игрушкам из советской Вырицы.

Сегодня мало кто помнит, но в советское время название этого завода знали во всем СССР, буквально от Прибалтики до Дальнего Востока.

Речь идет о Вырицком заводе металлоизделий, расположенном в одноименном поселке городского типа в Гатчинском районе Ленобласти.

От дерева до инвалидной артели: начало истории

Промышленная история Вырицы началась еще в XIX веке, когда здесь был открыт деревообрабатывающий завод.

После Октябрьской революции предприятие национализировали и передали сельскому потребительскому обществу.

После освобождения Вырицы от немецкой оккупации на базе бывшего потребительского общества была организована артель для инвалидов.

Расцвет производства: от замков до игрушек

В 60-х годах прошлого столетия артель инвалидов несколько раз реорганизовывали, добавляли функционал и площади, строили новые производственные помещения.

А в 1966 году производство переименовали в Вырицкий завод металлоизделий, который занимался в ту пору выпуском изделий культурно-бытового назначения.

Пожалуй, самым ярким периодом в жизни завода стало двадцатилетие с середины 60-х по середину 80-х годов XX века.

Заводные игрушки: всесоюзная слава

Как пишет канал "Путешествия по городам и весям", именно в этот период на заводе начали осваивать производство механических заводных игрушек.

Благодаря им Вырицкий завод металлоизделий стал широко известен не только в Ленинграде и области, но и по всему Союзу.

Наверное, у многих были эти игрушки: курочка, цыпленок, лягушка и другие, которые заводились при помощи механического ключа.

Современная Вырица: от игрушек к газовому оборудованию

Завод смог пережить лихие 90-е, не загнулся в нулевых и работает по сей день.

Правда, сегодня в его цехах уже не производят ни курочек, ни лягушек.

Серьезные специалисты заняты серьезными вещами: производят разнообразное газовое оборудование.

Да и сама Вырица потихоньку газифицируется, хотя главный центр паломничества поселка — Казанская церковь — до сих пор отапливается дровами.

Вырицкий завод металлоизделий — пример того, как небольшое предприятие из провинциального поселка может прославиться на всю страну, а затем успешно адаптироваться к новым экономическим реалиям.