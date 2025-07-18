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«Впереди еще два месяца»: как не оставить грядки голодными и получить рекордный урожай

Опубликовано: 18 июля 2025 14:32
Помидоры
«Впереди еще два месяца»: как не оставить грядки голодными и получить рекордный урожай
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

Эксперт рассказала, чем подкармливать растения в середине лета.

Лето — горячая пора для огородника, ведь именно в это время овощи активно растут и дают урожай. Чтобы плоды получились сочными, вкусными и здоровыми, важно не забывать про подкормки.

Особенно это актуально в середине лета, когда после весенних удобрений почва уже теряет силы, а растения продолжают активно тянуться к урожаю.

Почему надо подкармливать овощи летом?

В июле и августе овощные культуры переключаются с наращивания зеленой массы на формирование плодов. Для этого им нужны не только азот, но и в большей степени фосфор и калий.

Кроме того, в середине лета можно сеять некоторые культуры заново, и им нужны силы, которые дают удобрения.

Если этого не сделать, урожай может получиться мелким, кислым или просто слабым.

Чем подкармливать?

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому» какие растения и чем нужно покормить.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«Основное удобрение — это нитрофоска. Это комплексное удобрение, там есть все. Сейчас надо подкармливать те растения, которые с листвой и недавно посеяны, то есть репа, редька, капуста.

И так каждые две недели желательно подкармливать, чтобы развилась хорошая листовая пластина, впереди еще два месяца для того, чтобы выкормиться и созреть», — отмечает эксперт.

При этом правильный полив играет ключевую роль: подкормку всегда лучше проводить во влажную почву или сразу после полива, чтобы удобрения быстро усваивались корнями.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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