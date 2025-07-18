«Впереди еще два месяца»: как не оставить грядки голодными и получить рекордный урожай

Лето — горячая пора для огородника, ведь именно в это время овощи активно растут и дают урожай. Чтобы плоды получились сочными, вкусными и здоровыми, важно не забывать про подкормки.
Особенно это актуально в середине лета, когда после весенних удобрений почва уже теряет силы, а растения продолжают активно тянуться к урожаю.
Почему надо подкармливать овощи летом?
В июле и августе овощные культуры переключаются с наращивания зеленой массы на формирование плодов. Для этого им нужны не только азот, но и в большей степени фосфор и калий.
Кроме того, в середине лета можно сеять некоторые культуры заново, и им нужны силы, которые дают удобрения.
Если этого не сделать, урожай может получиться мелким, кислым или просто слабым.
Чем подкармливать?
Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому» какие растения и чем нужно покормить.
«Основное удобрение — это нитрофоска. Это комплексное удобрение, там есть все. Сейчас надо подкармливать те растения, которые с листвой и недавно посеяны, то есть репа, редька, капуста.
И так каждые две недели желательно подкармливать, чтобы развилась хорошая листовая пластина, впереди еще два месяца для того, чтобы выкормиться и созреть», — отмечает эксперт.
При этом правильный полив играет ключевую роль: подкормку всегда лучше проводить во влажную почву или сразу после полива, чтобы удобрения быстро усваивались корнями.