Электродепо, новые станции и петля: как движется строительство метро в Петербурге

В Петербурге продолжается масштабное строительство Красносельско-Калининской линии метро, которое обещает кардинально улучшить транспортную доступность юго-западных районов города.
Одним из ключевых объектов здесь выступают станции «Путиловская», «Казаковская» и электродепо «Красносельское», работы над которыми уверенно движутся к завершению.
Возобновление строительства электродепо «Красносельское»
В Петербурге снова зашевелились метростроители — возобновились работы на строительстве электродепо «Красносельское» и станции метро «Брестская», пишет КП-Петербург.
Сносят старые здания, освобождая пространство для главного объекта — места стоянки и ремонта новых поездов. Инженеры строят рампу, чтобы они могли выезжать из тоннелей прямо в депо.
Новый пересадочный узел и благоустройство территории
Станции «Путиловская», «Казаковская» и «Театральная» станут ключевыми точками шестой линии метро.
Активно ведутся работы по благоустройству вокруг вестибюлей, а также строительство пересадки на станцию «Кировский завод». Это обеспечит удобное сообщение юго-западных районов с центром города.
Красносельско-Калининская линия: будущее уже близко
В целом Красносельско-Калининская линия — это 18 новых станций, которые помогут снизить нагрузку на существующие маршруты и сократить время поездок.
Первый участок от «Юго-Западной» до «Путиловской» ожидается к открытию в 2025 году. Новый участок обещает городским жителям больше комфорта и возможностей для передвижения.
Жители очень ждут
Строительство новых станций метро для местных жителей — это больная тема. По сравнению с московской подземкой в Северной столице строительство идет очень долго.
Кроме долгожданной Красносельско-Калининской линии не обходимо продолжение так называемой «красной», которая свяжет центр города и аэропорт.
По задумке, на юге города должна появиться петля, а за дело возьмутся московские строители.