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Электродепо, новые станции и петля: как движется строительство метро в Петербурге

Опубликовано: 18 июля 2025 16:01
метро, стройка
Электродепо, новые станции и петля: как движется строительство метро в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Медленно, но верно работы в Северной столице продолжаются.

В Петербурге продолжается масштабное строительство Красносельско-Калининской линии метро, которое обещает кардинально улучшить транспортную доступность юго-западных районов города.

Одним из ключевых объектов здесь выступают станции «Путиловская», «Казаковская» и электродепо «Красносельское», работы над которыми уверенно движутся к завершению.

Возобновление строительства электродепо «Красносельское»

В Петербурге снова зашевелились метростроители — возобновились работы на строительстве электродепо «Красносельское» и станции метро «Брестская», пишет КП-Петербург.

Сносят старые здания, освобождая пространство для главного объекта — места стоянки и ремонта новых поездов. Инженеры строят рампу, чтобы они могли выезжать из тоннелей прямо в депо.

Новый пересадочный узел и благоустройство территории

Станции «Путиловская», «Казаковская» и «Театральная» станут ключевыми точками шестой линии метро.

Активно ведутся работы по благоустройству вокруг вестибюлей, а также строительство пересадки на станцию «Кировский завод». Это обеспечит удобное сообщение юго-западных районов с центром города.

Красносельско-Калининская линия: будущее уже близко

В целом Красносельско-Калининская линия — это 18 новых станций, которые помогут снизить нагрузку на существующие маршруты и сократить время поездок.

Первый участок от «Юго-Западной» до «Путиловской» ожидается к открытию в 2025 году. Новый участок обещает городским жителям больше комфорта и возможностей для передвижения.

Жители очень ждут

Строительство новых станций метро для местных жителей — это больная тема. По сравнению с московской подземкой в Северной столице строительство идет очень долго.

Кроме долгожданной Красносельско-Калининской линии не обходимо продолжение так называемой «красной», которая свяжет центр города и аэропорт.

По задумке, на юге города должна появиться петля, а за дело возьмутся московские строители.

Автор:
Юлия Аликова
Город
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