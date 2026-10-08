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Что еще УК должна бесплатно менять по ЖКХ, кроме радиаторов: четкий ответ Минстроя

Опубликовано: 8 октября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Что еще УК должна бесплатно менять по ЖКХ, кроме радиаторов: четкий ответ Минстроя
Что еще УК должна бесплатно менять по ЖКХ, кроме радиаторов: четкий ответ Минстроя
Городовой ру
Управляющая компания отвечает не только за трубы и батареи в квартире.

Многие собственники даже не догадываются, что часть внешних элементов окна тоже входит в зону ее ответственности. Минстрой России дал официальные разъяснения по этому поводу. Стало понятно, что именно обязана содержать УК бесплатно.

Что ремонтирует УК внутри квартиры

За счет управляющей организации содержатся внутриквартирные элементы, которые относятся к общедомовым системам. Классический пример — стояки отопления и водоснабжения, полотенцесушители, а также радиаторы без запорных устройств. Пока кранов нет, отвечает за все УК, включая протечки.

Когда батарея становится вашей

Установите кран даже на уже имеющийся радиатор — и он перейдет в разряд личного имущества. Зоной ответственности управляющей компании останется только участок трубы от стояка до этого крана.

Что еще меняет УК бесплатно

Помимо этого, управляющая компания обязана ремонтировать и менять другие элементы. Среди них карнизы и оконные отливы на фасаде. Даже если они расположены возле окон конкретной квартиры. Эти элементы не являются собственностью жильца. Они — часть общего имущества дома. Их задача — защищать фасад и стены от влаги, сохраняя все здание. Ответственность за содержание, ремонт и замену полностью лежит на управляющей организации. Требовать с собственника деньги за эти работы незаконно.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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