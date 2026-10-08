2 взмаха кисточкой по подошве — и ботинки не скользят даже при заморозках: классный лайфхак

Используем наждачную бумагу и клей против скольжения обуви

В некоторых российских регионах уже выпал первый снег, из-за чего ступени, тротуары и дороги начинают покрываться льдом. Ходьба в скользкой обуви становится не только долгой, но и опасной, так как в любой момент можно поскользнуться.

Подошва любой обуви станет менее скользкой, если использовать обычную наждачную бумагу с мелким зерном. Достаточно нарезать ее на прямоугольники, после чего приклеить в нескольких местах.

Подготовка подошвы

Перед использованием наждачной бумаги необходимо обязательно очистить подошву от грязи, пыли и соли, после чего дождаться полного высыхания. Для фиксации потребуется хороший клей, который рассчитан на ПВХ или резину. Не нужно наносить его толстым слоем, достаточно точечного использования, сообщает "Киноафиша".

Куда приклеивать наждачную бумагу

Небольшие кусочки лучше всего размещать на передней части стопы и в зоне пятки - эти поверхности как раз соприкасаются со снегом и льдом. Наждачную бумагу следует плотно прижать, далее оставить до полного высыхания. Проще всего заниматься ботинками в вечернее время, ведь тогда утром их можно будет использовать по назначению.

Вывод

Благодаря абразивной поверхности подошва обуви начинает лучше цепляться за снег и лед, при этом ее качество остается прежним. Если ходить по асфальту, то наждачка со временем сотрется, но в таком случае достаточно просто наклеить новые кусочки.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует наждачную бумагу для обуви каждую зиму. Лучше всего для этой цели подходит клей для обуви, который прекрасно переносит влагу и отличается надежностью при любых условиях.

Фото: Сгенерировано ИИ

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