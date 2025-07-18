Зеленые воды на горизонте: как жаркая погода превращает Финский залив в опасную зону

Жара в Петербурге и Ленобласти меняет облик Финского залива — вода у берега скоро может позеленеть, а то и приобрести другие странные оттенки.

Все дело в том, что при температуре воды около +21 °C начинают активно размножаться сине-зеленые водоросли, или цианобактерии.

Они создают своеобразное «цветение воды», которое окрашивает поверхность в ярко-зеленый, серо-голубой или болотный цвет.

Иногда при гибели водорослей образуются темные сгустки, похожие на нефтяные пятна, но на самом деле это природный процесс, а не загрязнение, пишет Neva today.

Опасности «цветения»: кислород и токсины

Такие водоросли — не просто красота, а и потенциальная опасность. При большом их количестве в воде падает уровень кислорода, необходимого рыбе и другим жителям залива.

Из-за этого может начаться массовая гибель водных обитателей. Более того, некоторые цианобактерии выделяют токсины, которые опасны и для людей и животных.

Поэтому купаться в местах «цветения» воды не рекомендуется — это может привести к раздражениям, отравлениям и даже серьезным заболеваниям.

Погодные особенности и история явления

Сезонное «цветение» водорослей — явление далеко не новое для Финского залива. Практически каждый год летом при потеплении воды оно появляется, особенно в мелководных прибрежных зонах.

Например, в 2015 году ситуация была настолько серьезной, что специалисты проводили исследования и выявили главного виновника — токсичный вид Microcystis aeruginosa.

Не только водоросли: пыльца в заливе

Кстати, цвета у воды меняются не всегда из-за водорослей. Весной и в начале лета в залив уносится пыльца с елей, берез, сосен и дубов, что может придавать воде желтоватый оттенок.

Но пыльца не опасна и с ней просто нужно считаться как с естественным явлением.

Качество воды и советы для отдыхающих

При всей красоте и необычности «цветения» важно помнить, что качество воды в Финском заливе сейчас далеки от идеала.

Роспотребнадзор регулярно берет пробы в различных акваториях Петербурга и Ленобласти и пока не рекомендует купаться на большинстве городских пляжей.

На середину июля 2025 года только два водоема в Петербурге — 1-е Суздальское озеро в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе — официально признаны безопасными.

Все пляжи Финского залива, несмотря на свою популярность, не соответствуют санитарным нормам и считаются потенциально опасными.

Специалисты предупреждают, что купание в таких местах может привести к инфекциям, в том числе кишечным, вирусному гепатиту А и паразитарным заболеваниям.

Поэтому отдыхающим советуют внимательно следить за обновляемой информацией Роспотребнадзора и выбирать только проверенные и разрешенные для купания места.