Лицо Петербурга отреставрируют: сколько будет длиться ремонт Невского проспекта

Чтобы не создавать пробки, работы на проспекте пройдут поэтапно.

Впереди «капитальный ремонт» главной улицы Петербурга — Невского проспекта. Все документы подписаны, а техника готова к старту работ.

Все-таки шесть лет с момента последнего масштабного обновления — срок немалый. А учитывая, сколько на Невском домов, тротуаров, мостов и кипучей жизни — забот на будущее точно немало.

Когда и где начнут ремонт?

С 3 августа 2025 года стартует первый этап ремонта Невского проспекта, который продлится примерно месяц — до 3 сентября. Это участок от Адмиралтейского проезда до площади Восстания, пишет ГАТИ.

Виновник ремонта — комплексная замена дорожного покрытия с одновременным обновлением мостов, тротуаров и безбарьерной среды — чтобы и мамам с колясками, и пожилым было комфортнее.

Что именно и как ремонтируют?

Главная задача — ремонт проезжей части: старый асфальт снимают, вместо него укладывают новое покрытие, улучшат подземные коммуникации, приведут в порядок колодцы и ливневую канализацию.

В зоне ремонта окажутся мосты: Казанский, Аничков, Зеленый мосты, а также Дворцовый проезд — все получат обновление.

Разметку и обустройство тоже обновят: после укладки нового покрытия нанесут разметку, установят новые ограждения и подготовят территорию для удобства пешеходов.

План ремонта по годам

Год Планы 2025 год ремонт проезжей части и нанесение разметки на участке от площади Восстания до Дворцовой площади 2026 год обновление участка от площади Восстания до моста Александра Невского 2027 год ремонт фасадов зданий, тротуаров и благоустройство прилегающих территорий

Это масштабный проект, рассчитанный на несколько лет, но уже в этом году петербуржцы увидят серьезные перемены в самой центральной части города.

Как будет с транспортом?

Ремонт запланирован с 3 августа по 3 сентября. Работа пойдет этапами с согласованными схемами движения, чтобы минимизировать неудобства.

Немного предыстории: почему сейчас?

Невский — это сердце и лицо Петербурга, главная артерия. Последний серьезный ремонт здесь состоялся в 2018 году, и за эти шесть лет асфальт и мосты изрядно устали.

А КАД-2 под вопросом

КАД-2 — это вторая кольцевая дорога вокруг Петербурга протяженностью около 348 километров. Ее основная задача — обеспечить транзитный транспорт в обход города и разгрузить трассы.

Но проект вызывает споры. Все дело в том, что трасса проходит слишком близко к природным и историческим объектам Ленобласти — а это вызывает недовольство у жителей, экологов и активистов.

Сейчас проект КАД-2 в стадии активного обсуждения и доработки. Общественники по-прежнему требуют переноса трассы подальше от Токсовских озер и населенных пунктов.