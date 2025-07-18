Черный список Петербурга: в каких районах жилье «не стоит и копейки»

Почему в этих местах не стоит покупать квартиру?

В городе, где архитектурные шедевры XVIII века соседствуют с бетонной рутиной позднесоветской эпохи, вопрос о том, где жить, обрастает не только цифрами из ленты «Циана», но и целым шлейфом исторических, социальных и даже психологических факторов.

Существуют районы, которые заслужили негласную репутацию мест, где жилье “не стоит и копейки”.

Девяткино: северная иллюзия урбанистического счастья

Девяткино — это целая философия логистической обреченности.

“Расстояние от станции метро до подъезда способно соперничать с пробегом по маршруту «Питер — Гатчина», а количество новостроек на квадратный метр здесь вызывает легкое головокружение у людей с клаустрофобией”, — отмечает канал "Вместе по Питеру".

Парадоксальным образом, квадратный метр здесь может стоить менее 160 тысяч рублей, но стоит ли оно того?

“Это цифра, которая на слуху у тех, кто еще не успел прочитать отзывы о "вечной стройке", "затопленной парковке" и "шуме от кольцевой, который просачивается даже в сны”.

Безусловно есть множество тех, кто с этим утвержденем не согласен и их все устраивает. В районе есть много своих преимуществ: цена, инфраструктура и так далее.

Ульянка и Купчино: призраки соцгорода

Когда Купчино упоминают в шутках как «южный Бронкс», речь, конечно, идет скорее о культурной метафоре, но наследие панельного бума 1960–80-х годов не всегда уместно сочетается с современными представлениями о комфорте городской среды.

Между тем, район по-своему легендарный и известен далеко за пределами города. Недаром есть негласный девиз местных: "Купчино — столица мира".

Ульянка страдает от хронического дефицита пространств для жизни, эстетической усталости материалов и планировок, а также архитектурного однообразия, вызывающего эффект «вечного вторника».

Парнас: мираж новой жизни

Когда-то Парнас сулил новую эру загородного урбанизма, но даже шаговая доступность до метро не способна искупить грехов урбанистической недомолвки.

“Район, зажатый между промышленными зонами и трассами, страдает от отсутствия инфраструктурной глубины: детские сады перегружены, торговые центры обезличены, а ощущение «временности» быта не покидает даже через пять лет проживания”.

Здесь жилье по-прежнему продается дешевле, чем в соседнем Выборгском районе, но цена не всегда отражает реальную стоимость жизни.

Невский район: величие истории в тени мусоропереработки

Не стоит забывать и о восточной периферии, где Невский район внезапно заканчивается и начинается непонятная смесь промзон, ТЭЦ, гаражных кооперативов и новых ЖК.

Близость к Неве должна поднимать стоимость, но река здесь — скорее технический канал, нежели прогулочная набережная.

Жилье здесь одно из самых доступных в черте города, но за невысокой стоимостью часто скрывается сомнительная экология, перегруженные магистрали и перспективы развития, которые существуют только в буклетах девелоперов.

Черный список районов — это не приговор, а скорее приглашение к размышлению.

Квадратный метр может стоить копейки, но это еще не значит, что дешевая цена — хорошая сделка.