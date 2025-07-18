Кудрово против самокатов: в городе намерены запретить электросамокаты из-за хаоса на тротуарах

Запретить электросамокаты намерены в городе Кудрово Ленинградской области, сообщили в администрации Заневского городского поселения.
“Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней”, — говорится в сообщении администрации в группе в соцсети “ВКонтакте”.
Власти пояснили, что решение связано с большим количеством жалоб на то, что этот транспорт паркуют в неположенных местах, а самих самокатов стало очень много для молодого города.
1000 самокатов на небольшой город: перегруженные тротуары и мусор
На территории Кудрово присутствуют около 1000 единиц. Большое количество из них не востребовано. Об этом сообщил заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин.
"Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной и других адресов. Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу", — заявил он.
Это не значит, что самокаты не могут вернуться.
"Возобновление сотрудничества возможно, если мы пропишем дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом”, — подчеркнул Мусин.
Кикшеринговые компании: виноват GPS
Также в сообщении администрации поселения приводятся слова представителей кикшеринговых фирм, которые объясняют сложившуюся ситуацию потерей сигнала.
Из-за смещения GPS система может некорректно отображать разрешенные парковочные зоны, разница порой составляет несколько десятков метров.