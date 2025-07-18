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Кудрово против самокатов: в городе намерены запретить электросамокаты из-за хаоса на тротуарах

Опубликовано: 18 июля 2025 21:16
кудрово против самокатов
Кудрово против самокатов: в городе намерены запретить электросамокаты из-за хаоса на тротуарах
globallookpress/Maksim Konstantinov

Против самокатов восстали жители.

Запретить электросамокаты намерены в городе Кудрово Ленинградской области, сообщили в администрации Заневского городского поселения.

“Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней”, — говорится в сообщении администрации в группе в соцсети “ВКонтакте”.

Власти пояснили, что решение связано с большим количеством жалоб на то, что этот транспорт паркуют в неположенных местах, а самих самокатов стало очень много для молодого города.

1000 самокатов на небольшой город: перегруженные тротуары и мусор

На территории Кудрово присутствуют около 1000 единиц. Большое количество из них не востребовано. Об этом сообщил заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин.

"Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной и других адресов. Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу", — заявил он.

Это не значит, что самокаты не могут вернуться.

"Возобновление сотрудничества возможно, если мы пропишем дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом”, — подчеркнул Мусин.

Кикшеринговые компании: виноват GPS

Также в сообщении администрации поселения приводятся слова представителей кикшеринговых фирм, которые объясняют сложившуюся ситуацию потерей сигнала.

Из-за смещения GPS система может некорректно отображать разрешенные парковочные зоны, разница порой составляет несколько десятков метров.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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