Новоселье: плюс дворцы, минус прописка: что думают петербуржцы о новом пригороде у Петергофа

Новоселье — поселок городского типа в Ломоносовском районе Ленинградской области, вплотную примыкающий к Красносельскому району Санкт-Петербурга.
Локация активно развивается, но так ли все радужно на самом деле?
Что обещают застройщики?
Это проект комплексного освоения территории, который задумывался по принципу “город в городе”. В планах — развитие общественных пространств и социальной инфраструктуры.
“Все продумано до мелочей, все сделано для людей и их комфортного проживания. Так, знаете, камерно и по-европейски уютно”, — пишет канал "Динара и коты".
Транспортная доступность
Без личного автомобиля в данной локации, вероятно, не обойтись, если есть потребность регулярно выезжать за пределы своего района.
Общественный транспорт есть, но пока новые маршруты через жилые комплексы не введены.
Ближайшая ж/д станция — Сергиево — находится в 5 км. Дорога от метро “Проспект Ветеранов” займет от 15 до 40 минут.
До КАДа и ЗСД — минут 10-15 езды, что делает жизнь автомобилистов более комфортной.
“К тому же, из-за средневысотной застройки плотность населения не такая большая, как во многих других районах. А значит и автомобилей априори меньше”.
Инфраструктура и “местные” красоты
Близость к дворцово-парковым ансамблям Стрельны и Петергофа, а также Финского залива (10-20 минут на авто) — несомненный плюс.
Бульвар Белых Ночей — пешеходный бульвар протяженностью 2,5 километра, который станет центром притяжения всех жильцов: с зонами отдыха, центральной площадью, фонтаном, плодовым садом, спортивными и детскими площадками.
Для семей с детьми — наличие действующих детских садов и школы. В планах — строительство поликлиники.
Что говорят жители?
Не все так гладко, как рисуют застройщики.
“Только с парковками проблема — обязательных, что положено по нормативам сильно меньше”, — делятся новоселы.
Кроме того, Новоселье — это прописка в Ленобласти.
“Со школами ад — в существующей переполнение, мест нет. Обещанные к стройке школы подвисают, зато новые ЖК плодятся как грибы”, — жалуются местные жители.
Стоимость жилья
Вероятно, существенный плюс такого жилья в цене. Стоят квартиры здесь дешевле, чем в том же Мурино.
|Показатель
|Значение
|Минимальная цена квартиры
|3,1 млн руб.
|Средняя цена квартиры
|6,9 – 7,8 млн руб.
|Максимальная цена квартиры
|23,2 млн руб.
|Средняя цена за м² в новостройках
|165 000 – 181 400 руб.
|Средняя цена за м² на вторичном рынке
|170 000 руб.
|Цена за м² на старте продаж
|160 200 – 177 000 руб.
|Цена однушки в сданном доме
|4,5 млн руб.
|Средняя цена на дома (коттеджи)
|9,8 – 70 млн руб.
|Средняя цена за м² для домов
|119 600 руб.
Цены актуальны на момент публикации.