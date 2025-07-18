Новоселье: плюс дворцы, минус прописка: что думают петербуржцы о новом пригороде у Петергофа

Новоселье — поселок городского типа в Ломоносовском районе Ленинградской области, вплотную примыкающий к Красносельскому району Санкт-Петербурга.

Локация активно развивается, но так ли все радужно на самом деле?

Что обещают застройщики?

Это проект комплексного освоения территории, который задумывался по принципу “город в городе”. В планах — развитие общественных пространств и социальной инфраструктуры.

“Все продумано до мелочей, все сделано для людей и их комфортного проживания. Так, знаете, камерно и по-европейски уютно”, — пишет канал "Динара и коты".

Транспортная доступность

Без личного автомобиля в данной локации, вероятно, не обойтись, если есть потребность регулярно выезжать за пределы своего района.

Общественный транспорт есть, но пока новые маршруты через жилые комплексы не введены.

Ближайшая ж/д станция — Сергиево — находится в 5 км. Дорога от метро “Проспект Ветеранов” займет от 15 до 40 минут.

До КАДа и ЗСД — минут 10-15 езды, что делает жизнь автомобилистов более комфортной.

“К тому же, из-за средневысотной застройки плотность населения не такая большая, как во многих других районах. А значит и автомобилей априори меньше”.

Инфраструктура и “местные” красоты

Близость к дворцово-парковым ансамблям Стрельны и Петергофа, а также Финского залива (10-20 минут на авто) — несомненный плюс.

Бульвар Белых Ночей — пешеходный бульвар протяженностью 2,5 километра, который станет центром притяжения всех жильцов: с зонами отдыха, центральной площадью, фонтаном, плодовым садом, спортивными и детскими площадками.

Для семей с детьми — наличие действующих детских садов и школы. В планах — строительство поликлиники.

Что говорят жители?

Не все так гладко, как рисуют застройщики.

“Только с парковками проблема — обязательных, что положено по нормативам сильно меньше”, — делятся новоселы.

Кроме того, Новоселье — это прописка в Ленобласти.

“Со школами ад — в существующей переполнение, мест нет. Обещанные к стройке школы подвисают, зато новые ЖК плодятся как грибы”, — жалуются местные жители.

Стоимость жилья

Вероятно, существенный плюс такого жилья в цене. Стоят квартиры здесь дешевле, чем в том же Мурино.

Показатель Значение Минимальная цена квартиры 3,1 млн руб. Средняя цена квартиры 6,9 – 7,8 млн руб. Максимальная цена квартиры 23,2 млн руб. Средняя цена за м² в новостройках 165 000 – 181 400 руб. Средняя цена за м² на вторичном рынке 170 000 руб. Цена за м² на старте продаж 160 200 – 177 000 руб. Цена однушки в сданном доме 4,5 млн руб. Средняя цена на дома (коттеджи) 9,8 – 70 млн руб. Средняя цена за м² для домов 119 600 руб.

Цены актуальны на момент публикации.