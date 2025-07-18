Городовой / Общество / «Что хочу, то и читаю»: за что грозит штраф в Сети с 1 сентября
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Место с потрясающим видом и необычными экспонатами: чем удивит Военно-Морской музей в Кронштадте Общество
Советский миф о «бесплатном»: как и чем на самом деле платили за все в СССР Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Что хочу, то и читаю»: за что грозит штраф в Сети с 1 сентября

Опубликовано: 18 июля 2025 21:02
Телефон, соцсеть
«Что хочу, то и читаю»: за что грозит штраф в Сети с 1 сентября
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Петербуржцы считают, что новый закон не будет работать.

В России с 1 сентября 2025 года собираются штрафовать за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете и за рекламу сервисов обхода блокировок, в том числе VPN.

Это часть нового закона, одобренного Госдумой во втором чтении и направленного на борьбу с распространением запрещенного контента в сети.

Что конкретно запрещают и за что будут штрафовать?

Главная новинка — новая статья КоАП, которая вводит ответственность за целенаправленный поиск и получение доступа к материалам, признанным экстремистскими.

Под экстремизмом понимается то, что включено в официальный федеральный список Минюста — сейчас в нем около 5500 записей.

Среди них: призывы к насилию, разжигание межнациональной розни, оправдание фашизма, поддержка национального или расового превосходства и прочие запрещенные идеи.

Штрафовать будут именно умышленный поиск с целью получить такой материал. Если человек случайно что-то увидел — это не нарушение.

Какие штрафы готовят?

Для обычных граждан за однократное нарушение — штраф от 3 до 5 тысяч рублей, пишут Известия.

За рекламу VPN-сервисов, которые часто используются для обхода блокировок: физические лица — штраф до 80 тысяч рублей, должностные лица — до 150, компании — до 500.

Как это будет работать на практике?

Суд будет разбираться в каждом конкретном случае, тщательно оценивая доказательства умысла.

Контролировать запросы и просмотры обычных пользователей не планируют — ответственность будет за сознательное и неоднократное нарушение.

Критика и мнения

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Сторонники закона считают, что он поможет бороться с опасным экстремизмом и обеспечит защиту общества.

Критики же предупреждают, что новые правила могут привести к чрезмерному контролю над интернетом и нарушению прав пользователей.

Петербуржцы тоже высказали свое мнение в сети.

«Ну пусть штрафуют, все равно платить не буду. Что хочу, то и читаю»;

«Возбудят исполнительное производство и взыщут с вас штраф в не добровольном порядке, плюс еще попадете на исполнительный сбор. Никуда вы не денетесь»;

«Мне кажется это работать не будет, хотяяя. Что-то надоело уже читать о запретах. Может пора народу хоть что-то разрешать?», пишут петербуржцы в соцсети.

Несмотря на возмущения, проект уже прошел второе чтение в Госдуме и ждет окончательного подтверждения в Совете Федерации и подписи президента.

После этого он официально станет законом и будет применяться с 1 сентября 2025 года.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 2
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще