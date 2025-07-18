«Что хочу, то и читаю»: за что грозит штраф в Сети с 1 сентября

Петербуржцы считают, что новый закон не будет работать.

В России с 1 сентября 2025 года собираются штрафовать за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете и за рекламу сервисов обхода блокировок, в том числе VPN.

Это часть нового закона, одобренного Госдумой во втором чтении и направленного на борьбу с распространением запрещенного контента в сети.

Что конкретно запрещают и за что будут штрафовать?

Главная новинка — новая статья КоАП, которая вводит ответственность за целенаправленный поиск и получение доступа к материалам, признанным экстремистскими.

Под экстремизмом понимается то, что включено в официальный федеральный список Минюста — сейчас в нем около 5500 записей.

Среди них: призывы к насилию, разжигание межнациональной розни, оправдание фашизма, поддержка национального или расового превосходства и прочие запрещенные идеи.

Штрафовать будут именно умышленный поиск с целью получить такой материал. Если человек случайно что-то увидел — это не нарушение.

Какие штрафы готовят?

Для обычных граждан за однократное нарушение — штраф от 3 до 5 тысяч рублей, пишут Известия.

За рекламу VPN-сервисов, которые часто используются для обхода блокировок: физические лица — штраф до 80 тысяч рублей, должностные лица — до 150, компании — до 500.

Как это будет работать на практике?

Суд будет разбираться в каждом конкретном случае, тщательно оценивая доказательства умысла.

Контролировать запросы и просмотры обычных пользователей не планируют — ответственность будет за сознательное и неоднократное нарушение.

Критика и мнения

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Сторонники закона считают, что он поможет бороться с опасным экстремизмом и обеспечит защиту общества.

Критики же предупреждают, что новые правила могут привести к чрезмерному контролю над интернетом и нарушению прав пользователей.

Петербуржцы тоже высказали свое мнение в сети.

«Ну пусть штрафуют, все равно платить не буду. Что хочу, то и читаю»;

«Возбудят исполнительное производство и взыщут с вас штраф в не добровольном порядке, плюс еще попадете на исполнительный сбор. Никуда вы не денетесь»;

«Мне кажется это работать не будет, хотяяя. Что-то надоело уже читать о запретах. Может пора народу хоть что-то разрешать?», пишут петербуржцы в соцсети.

Несмотря на возмущения, проект уже прошел второе чтение в Госдуме и ждет окончательного подтверждения в Совете Федерации и подписи президента.

После этого он официально станет законом и будет применяться с 1 сентября 2025 года.