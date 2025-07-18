Экскурсия или экстрим: почему теперь каждому гиду нужна «корочка»

Уже с 1 сентября экскурсоводов, которые не имеют специальной карты, будут штрафовать.

В России решили навести порядок в экскурсионном бизнесе. С начала 2025 года уже сточили правила работы гидов и экскурсоводов — теперь для работы нужна официальная аттестация.

Это важный шаг в регионе с «серым» рынком экскурсионных услуг и попыткой сделать туризм более прозрачным и безопасным.

Почему ужесточили правила для гидов и экскурсоводов?

Долгое время в туристической сфере работал так называемый «серый» сектор, где гиды без разрешений и квалификации предлагали экскурсии, часто нарушая правила безопасности.

Кроме того, участвовали случаи экскурсий, где нет никакой страховки или разрешения.

Штрафы и аттестация

В 2025 году для гидов проводят двухэтапное тестирование — сначала онлайн-тест, затем практическое задание.

После прохождения аттестации гид получает электронную идентификационную карту с QR-кодом. Ношение карты обязательно во время работы, и она работает пять лет, пишет Российская газета.

За незаконную деятельность предусмотрены штрафы: 5–15 тысяч рублей для гидов при первом и повторном нарушении; для организаторов и компаний штрафы могут составить 150 тысяч рублей.

ЧП в Петербурге: как опасная экскурсия по крыше обернулась проблемой

Недавно в Санкт-Петербурге произошел резонансный случай, когда компания устроила экскурсию по крышам города, но в итоге гид внезапно оставил туристов на высоте.

Все участники экскурсии оказались заблокированы в опасном месте, а также оказалось, что они взломали несколько замков. Полиция задержала их, а организаторы пропали.

Легальные экскурсии на крыше как стандарт для профессионалов

Не все экскурсии на крыше незаконны. Есть компании, которые согласовывают маршруты с городскими властями, оборудуют крыши для прогулок, обеспечивают страховку и безопасность гостей.

С 1 сентября за работу без аттестации экскурсоводам начнут выписывать штрафы.

Случай в Петербурге — это наглядное напоминание, что ради красивого вида не стоит рисковать жизнью и попадать в неприятности.

Лучше заранее убедиться в законности экскурсий и полном соблюдении норм. Уже осенью у гидов можно будет попросить его идентификационную карту и убедиться в его квалификации.