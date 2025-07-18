Легендарные вещи из Петербурга: что есть в доме каждого россиянина

Как узнать историю своей города, заглянув в коробку с нитками.

Появление на Петергофской дороге в 1801 году Чугунолитейного, будущего Путиловского, завода “взрывает” пространство задуманного Петром I мира усадеб.

Дворянские дачи выкупаются под строительство заводов, фабрик и мануфактур.

“Сначала мы хотели сделать обзор наиболее известных предприятий, выросших на пространстве от Старо-Калинкина моста до Петергофа. Но потом решили пойти по другому пути, дабы быть ближе и понятнее читателям канала”, — пишет Музей Оранэлы.

Речь пойдет о продукции, “сделанной на Петергофской дороге”, которую можно найти в любом среднестатистическом доме.

Галоши и резиновый Мишка

Галоши сейчас используются редко, но когда-то были обязательно в каждом доме.

“Да и сейчас их как-то выкидывать жалко, на даче пригодятся… А новые галоши без пробега можно продать даже на интернет-аукционе”.

Если обратить внимание на клеймо, с большой вероятностью — это «Красный треугольник».

Завод на месте старинной усадьбы графа А.С. Строганова появился в 1860 году.

Галоши маркировались треугольником. В итоге в 1908 году и фирма была переименована в «Треугольник».

Предприятие не сумело пройти сквозь рыночные реформы. Сегодня его территория разделена между арендаторами.

В советское время был еще один вид мегапопулярной продукции предприятия — резиновые игрушки.

Например, большим спросом пользовался Олимпийский Мишка, выпущенный в 1980 году.

“Такие игрушки можно передавать из поколения в поколение. К тому же они являются объектом коллекционирования. В хорошем состоянии он стоит 400-500 р.”

Нитки

Нитки есть в каждом доме. Часто ли хозяйки задумываются кто и где их выпускает?

“Иногда может показаться, что все советские нитки выпускались на одной большой фабрике, настолько похоже были они внешне”.

И тем не менее на каждой катушке приклеивалась бирка с клеймом завода-изготовителя.

Клеймо «Советская звезда» принадлежит предприятию, которое находится у Нарвских ворот, на берегу Бумажного канала и граничит с парком Екатерингоф.

До революции оно называлось Чернореченская бумагопрядильная мануфактура.

В 1922 году получило название «Советская звезда». Это предприятие продолжает выпускать нитки современных цветов и материалов.

Мясорубка

Двигаясь дальше вдоль Петергофской дороги, никак нельзя проехать мимо Кировского (б. Путиловского) завода. Может ли быть в домашнем хозяйстве продукция этого стратегического предприятия?

Помимо танков, турбин и тракторов «Кировский завод» огромным тиражом выпускал такую простую вещь как ручная мясорубка.