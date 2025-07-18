Дальневосточные бродяги: кто такие «манзы» и как они связаны с китайцами

Переселенцы вели свою жизнь и строили целые кварталы.

В середине XIX века, когда Россия начала активно осваивать Дальний Восток, тут уже вовсю обжились первые китайцы. Эти люди получили в русской истории прозвище «манзы».

Это слово с хитрой историей, означающее для самих китайцев — просто «бродягу» или «пешехода». Но за этим ярлыком скрывается целый пласт интересной истории.

Почему вообще китайцы решили перебраться так далеко на северо-восток?

Во-первых, многие из них были бедняками, которых давили тяжелые налоги и невзгоды в родных местах.

Во-вторых, сюда ссылали преступников и всяких непрошенных гостей из Китая — своего рода «нежелательных».

К тому же ходило много слухов о богатствах Уссурийского края: золото, женьшень, рыба и охота — все это манило тех, кто искал лучшей доли и новых возможностей.

Хозяйственная жизнь «манзов»: труд, земля и промыслы

Китайские «манзы» не просто селились тут как у себя дома — они активно осваивали землю, арендуя участки у русских поселенцев.

Их умение быстро развивать хозяйство было заметно: они выращивали женьшень — корень, который в Китае считают почти эликсиром молодости, собирали морскую капусту и охотились на редких животных.

Правда, часто жили они в изоляции и не слишком стремились контактировать с русскими властями. Русские чиновники тогда почти не контролировали эти участки, и китайцы жили по своим правилам.

Манзы и Транссибирская магистраль: сезонные рабочие и городская жизнь

Из-за того, что основной приток китайцев пришелся на стройку Уссурийской железной дороги, многие мужчины приехали сюда как сезонные рабочие.

Они соглашались работать за копейки, и это вызывало недовольство русских рабочих. Одновременно с этим в Приморье возникали китайские кварталы. Там кипела своя жизнь.

Проблемы и конфликты: наркотики, браконьерство и правонарушения

Но, стоит признать, не обошлось и без проблем. Китайцы иногда выращивали опиумный мак, что влекло за собой нелегальный оборот наркотиков и разного рода притоны.

Были и конфликты с местными жителями — некоторые китайцы занимались браконьерством, добычей золота и иногда даже открыто нарушали закон.

Неудивительно, что в конце XIX — начале XX века отношения между местными русскими и манзами были напряженными.

Вклад китайцев в развитие Дальнего Востока

К концу XIX века китайцев на Дальнем Востоке стало очень много — по переписям 1880-х годов их численность достигала нескольких десятков тысяч.

Как писал в 1869 году легендарный русский путешественник Николай Пржевальский, большинство из переселенцев — преступники с уголовным прошлым. Их сослали китайские власти в отдаленные уголки Маньчжурии, пишет источник.

Учитывая масштабы работы, можно сказать, что именно «манзы» заложили фундамент, на котором позже вырос Владивосток и все русское Приморье.