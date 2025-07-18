Хого, мармеладки и каллиграфия: что можно найти в секретном китайском портале в Петербурге

На Лиговском проспекте спрятан мини-Китай со своей едой, культурой, запахами и товарами.
За неприметной дверью — целый трехэтажный мир, построенный для китайцев, но теперь открытый и для других.
1 этаж. Китайский гипермаркет: рай для шопоголиков
Это масштабный китайский маркет.
“Огромный зал, где все — на китайском, яркое, непонятное, пахнет жареным, сладким, кислым, и немного… пугающе”, — описывает блогер Дарья Тиханцова.
Здесь можно сойти с ума от ассортимента: напитки, конфеты, чипсы со вкусом колы, косметика, отбеливатели, сушеные осьминоги, лечебные мази, модная лапша и что-то неведомое в банках без перевода. Цены — будто из прошлого или с китайского ТаоБао.
2 этаж. Китайский ресторан с хого: “Съешь пол-Китая” за 2600₽
На втором — ресторан. Не забегаловка, а полноценный зал с интерьером и ощущением, будто в Пекине. Есть два варианта: по меню или в зону хого.
Хого — это как китайское фондю, только вместо сыра — кипящий бульон, в который сам варишь мясо, морепродукты, овощи и все, что душа пожелает.
“За 2600₽ на человека ты получаешь неограниченный доступ ко всему”, — пишет блогер.
И это, включая ингредиенты, напитки, закуски, салаты и десерты.
“И это без лимита. Хочешь — варишь до заката”.
3 этаж. Китайский культурный центр: тишина и мудрость
Наверху — абсолютная противоположность двум нижним уровням. Здесь спокойно, чинно и как-то душевно.
Люди пьют чай, учат китайский, слушают лекции, рисуют иероглифы, занимаются тайцзи.
“Я зашла случайно и не хотела уходить. Книги, запах жасминового чая, старенький проектор, бумажные фонарики. Атмосфера умиротворенности”, — делится впечатлениями блогер.
В чем кайф?
Это реально другой мир, без стереотипов и глянца.
Самые дешевые китайские товары в городе. Ресторан с хого, который стоит каждой копейки.
“Ты выходишь с ощущением, что побывал в путешествии, но без самолета и визы”.
Как попасть в китайский портал?
- Адрес: Лиговский проспект, 174
- Метро: Обводный канал
- Время работы: с 10:00 до 21:00
- Проход: дверь во двор, внутри — сразу лестница, указатели на китайском.
“Я пришла за чипсами со вкусом колы, а ушла с любовью к китайской культуре. Лиговский, 174 — это больше, чем место. Это тайная дверь в другой мир. И ты будешь удивлен, насколько тебе там понравится”, — уверяют посетители.