Хого, мармеладки и каллиграфия: что можно найти в секретном китайском портале в Петербурге

Почему это место в Петербурге стало культовым среди местных?

На Лиговском проспекте спрятан мини-Китай со своей едой, культурой, запахами и товарами.

За неприметной дверью — целый трехэтажный мир, построенный для китайцев, но теперь открытый и для других.

1 этаж. Китайский гипермаркет: рай для шопоголиков

Это масштабный китайский маркет.

“Огромный зал, где все — на китайском, яркое, непонятное, пахнет жареным, сладким, кислым, и немного… пугающе”, — описывает блогер Дарья Тиханцова.

Здесь можно сойти с ума от ассортимента: напитки, конфеты, чипсы со вкусом колы, косметика, отбеливатели, сушеные осьминоги, лечебные мази, модная лапша и что-то неведомое в банках без перевода. Цены — будто из прошлого или с китайского ТаоБао.

2 этаж. Китайский ресторан с хого: “Съешь пол-Китая” за 2600₽

На втором — ресторан. Не забегаловка, а полноценный зал с интерьером и ощущением, будто в Пекине. Есть два варианта: по меню или в зону хого.

Хого — это как китайское фондю, только вместо сыра — кипящий бульон, в который сам варишь мясо, морепродукты, овощи и все, что душа пожелает.

“За 2600₽ на человека ты получаешь неограниченный доступ ко всему”, — пишет блогер.

И это, включая ингредиенты, напитки, закуски, салаты и десерты.

“И это без лимита. Хочешь — варишь до заката”.

3 этаж. Китайский культурный центр: тишина и мудрость

Наверху — абсолютная противоположность двум нижним уровням. Здесь спокойно, чинно и как-то душевно.

Люди пьют чай, учат китайский, слушают лекции, рисуют иероглифы, занимаются тайцзи.

“Я зашла случайно и не хотела уходить. Книги, запах жасминового чая, старенький проектор, бумажные фонарики. Атмосфера умиротворенности”, — делится впечатлениями блогер.

В чем кайф?

Это реально другой мир, без стереотипов и глянца.

Самые дешевые китайские товары в городе. Ресторан с хого, который стоит каждой копейки.

“Ты выходишь с ощущением, что побывал в путешествии, но без самолета и визы”.

Как попасть в китайский портал?

Адрес: Лиговский проспект, 174

Метро: Обводный канал

Время работы: с 10:00 до 21:00

Проход: дверь во двор, внутри — сразу лестница, указатели на китайском.