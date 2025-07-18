«Достигнем успеха в этот момент»: стоит ли опасаться ретроградного Меркурия

Каждый, кто хоть раз сталкивался с гороскопами или астрологией, слышал про ретроградный Меркурий.
Это словосочетание иногда встречается в шутках и мемах, но за этим стоит интересное явление, вызывающее множество споров и мистических страхов.
Разбираемся вместе с экспертом, что же это на самом деле и почему все так на него реагируют.
Что такое ретроградный Меркурий?
Во-первых, это астрономическое, а не мистическое явление. Меркурий — планета, которая вращается вокруг Солнца очень быстро, быстрее, чем Земля.
Из-за того, что Земля и Меркурий движутся с разной скоростью по своим орбитам, иногда кажется, что Меркурий меняет направление и движется назад по небу.
Это всего лишь оптическая иллюзия. Представьте: когда вы в машине обгоняете другую машину, и вам кажется, что она едет назад.
В этом году явление происходит три раза и сейчас наступил второй. Ретроградный Меркурий продлится чуть более трех недель, 11 августа.
Почему ретроградный Меркурий является особенным в астрологии?
Астрологи связывают Меркурий с такими вещами, как общение, информация, техника, транспорт, документы и любые вопросы, связанные с передачей данных и контактов.
Когда Меркурий «идет назад», считается, что в этих сферах могут возникнуть проблемы: ломается техника, запутываются документы, нарушается связь, могут быть недопонимания.
А стоит ли бояться ретроградного Меркурия?
Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала «Городовому», что для землян означает это необычное явление.
«Меркурий — очень добрая планета, и поэтому даже когда он ретрограден, он не приносит каких-то особенных трудностей. Чем это опасно для людей на всей Земле?
Это опасно тем, что какие-то бумажные дела могут идти не таким образом, как обычно. Что-то мы можем начинать, и оно идет не каким-то стандартным образом», — отмечает эксперт.
Однако Ретроградный Меркурий не означает, что нужно все бросить и опасаться неудач. Напротив, он дает некий знак.
«Меркурий делает такую нестандартную, необычную манипуляцию, как движение в обратном направлении. Поэтому то, что мы уже начинали, но у нас не получилось, сейчас пора начинать.
То есть вернуться к тому, что уже мы делали, пойти назад так же, как и Меркурий. И тогда мы достигнем успеха в тот момент, когда Меркурий снова начнет свое прямое движение», — говорит астролог.
Зная правду об этом явлении, можно не только избежать лишних переживаний, но и использовать период для пользы — заняться старыми делами и спланировать будущее.