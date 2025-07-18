«Достигнем успеха в этот момент»: стоит ли опасаться ретроградного Меркурия

Многие опасаются этого астрологического явления, а эксперт объясняет, как правильно его прожить.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с гороскопами или астрологией, слышал про ретроградный Меркурий.

Это словосочетание иногда встречается в шутках и мемах, но за этим стоит интересное явление, вызывающее множество споров и мистических страхов.

Разбираемся вместе с экспертом, что же это на самом деле и почему все так на него реагируют.

Что такое ретроградный Меркурий?

Во-первых, это астрономическое, а не мистическое явление. Меркурий — планета, которая вращается вокруг Солнца очень быстро, быстрее, чем Земля.

Из-за того, что Земля и Меркурий движутся с разной скоростью по своим орбитам, иногда кажется, что Меркурий меняет направление и движется назад по небу.

Это всего лишь оптическая иллюзия. Представьте: когда вы в машине обгоняете другую машину, и вам кажется, что она едет назад.

В этом году явление происходит три раза и сейчас наступил второй. Ретроградный Меркурий продлится чуть более трех недель, 11 августа.

Почему ретроградный Меркурий является особенным в астрологии?

Астрологи связывают Меркурий с такими вещами, как общение, информация, техника, транспорт, документы и любые вопросы, связанные с передачей данных и контактов.

Когда Меркурий «идет назад», считается, что в этих сферах могут возникнуть проблемы: ломается техника, запутываются документы, нарушается связь, могут быть недопонимания.

А стоит ли бояться ретроградного Меркурия?

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала «Городовому», что для землян означает это необычное явление.

«Меркурий — очень добрая планета, и поэтому даже когда он ретрограден, он не приносит каких-то особенных трудностей. Чем это опасно для людей на всей Земле? Это опасно тем, что какие-то бумажные дела могут идти не таким образом, как обычно. Что-то мы можем начинать, и оно идет не каким-то стандартным образом», — отмечает эксперт.

Однако Ретроградный Меркурий не означает, что нужно все бросить и опасаться неудач. Напротив, он дает некий знак.

«Меркурий делает такую нестандартную, необычную манипуляцию, как движение в обратном направлении. Поэтому то, что мы уже начинали, но у нас не получилось, сейчас пора начинать. То есть вернуться к тому, что уже мы делали, пойти назад так же, как и Меркурий. И тогда мы достигнем успеха в тот момент, когда Меркурий снова начнет свое прямое движение», — говорит астролог.

Зная правду об этом явлении, можно не только избежать лишних переживаний, но и использовать период для пользы — заняться старыми делами и спланировать будущее.