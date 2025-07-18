«Поживем для себя на два года больше»: чем может грозить сокращение школьного образования в России

Власти рассматривают новую меру для повышения демографии в стране. Возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка.
Но что об этом думают эксперты?
Мнение эксперта: учитель географии Андрей Дорожков
На этот вопрос порталу «Городовой» ответил учитель географии, учитель высшей категории Андрей Дорожков.
Решиться на ребенка в раннем возрасте — сложно. Всем хочется построить карьеру и насладиться свободной жизнью.
«24 года, еще вовсе рано. "Поживем для себя на два года больше”, — так могут рассуждать», — отметил учитель.
Материальные стимулы: жилье и стабильность важнее
По мнению эксперта, более эффективными мерами являются программы поддержки молодых семей.
«Вот программы для молодых семей по приобретению жилья под минимальный процент, а при рождении ребенка еще ниже, вот это мощный мотиватор».
По словам Дорожкова, разумная молодежь правильно рассуждает по вопросу рождения детей.
«В первую очередь стабильная работа и своя крыша над головой, не съемная. “Купим квартиру — заведем ребенка”, вот что можно часто сегодня слышать».
Современное образование: отлаженная система или пережиток прошлого?
Если вернуться к периоду образования, то сегодня данная система отлажена и 11 лет обучения в школе — это немного. Подросток успевает повзрослеть, более или менее понимать, чего хочет в будущем.
«Сравнивать с прошлой системой образования уже не совсем правильно в контексте продолжительности обучения. Сегодня совершенно другое время, ритм жизни другой, дети другие».
Предложение о сокращении срока обучения в школе вызывает много вопросов и опасений.
По мнению экспертов, более эффективным способом решения демографической проблемы является создание благоприятных условий для молодых семей, а не сокращение времени обучения.