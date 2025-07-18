«Поживем для себя на два года больше»: чем может грозить сокращение школьного образования в России

Что ждет российских школьников — возвращение к советской системе или пустые надежды?

Власти рассматривают новую меру для повышения демографии в стране. Возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка.

Но что об этом думают эксперты?

Мнение эксперта: учитель географии Андрей Дорожков

На этот вопрос порталу «Городовой» ответил учитель географии, учитель высшей категории Андрей Дорожков.

Андрей Дорожков Учитель «Если основная идея только в том, чтобы снизить средний возраст рождения, то это не факт. Здесь можно рассматривать ситуацию двойственно. Эти два года могут поспособствовать тому, что еще больше удалит молодежь от рождения детей, так как у это не на первом месте».

Решиться на ребенка в раннем возрасте — сложно. Всем хочется построить карьеру и насладиться свободной жизнью.

«24 года, еще вовсе рано. "Поживем для себя на два года больше”, — так могут рассуждать», — отметил учитель.

Материальные стимулы: жилье и стабильность важнее

По мнению эксперта, более эффективными мерами являются программы поддержки молодых семей.

«Вот программы для молодых семей по приобретению жилья под минимальный процент, а при рождении ребенка еще ниже, вот это мощный мотиватор».

По словам Дорожкова, разумная молодежь правильно рассуждает по вопросу рождения детей.

«В первую очередь стабильная работа и своя крыша над головой, не съемная. “Купим квартиру — заведем ребенка”, вот что можно часто сегодня слышать».

Современное образование: отлаженная система или пережиток прошлого?

Если вернуться к периоду образования, то сегодня данная система отлажена и 11 лет обучения в школе — это немного. Подросток успевает повзрослеть, более или менее понимать, чего хочет в будущем.

«Сравнивать с прошлой системой образования уже не совсем правильно в контексте продолжительности обучения. Сегодня совершенно другое время, ритм жизни другой, дети другие».

Предложение о сокращении срока обучения в школе вызывает много вопросов и опасений.

По мнению экспертов, более эффективным способом решения демографической проблемы является создание благоприятных условий для молодых семей, а не сокращение времени обучения.