«Была доступна только актрисам»: как легендарная тушь-плевалка из Ленинграда покорила всех советских женщин

Тушь «Ленинградская» в узнаваемой черной коробочке — косметика, которая выпускается и по сей день.
На бесхитростной упаковке адрес производства: «ул. Тамбасова, 12». Это известная фабрика «Грим», которая возникла при филиале студии «Ленфильм».
“Киношные корни”
Как пишет "Музей Оранэлы", изначально тушь была доступна только актрисам и ведущим. Ее придумали для специального выразительного грима.
Но постепенно она стала популярна среди простых советских женщин.
В 1960-х годах в Сосновой поляне на территории усадьбы «Литания» развернулась просторная загородная площадка знаменитой кинофирмы, а при ней — производство театральной косметики.
“Тушь-плевалка” и ее особенности
Для нанесения черный брусочек туши, напоминавший краску для рисования, рекомендовалось смочить водой.
Однако на практике его часто смачивали слюной, из-за чего средство получило прозвища «тушь-плевалка», «поплюйка», «самоплюйка» и так далее.
Состав, проверенный временем
Студия «Ленфильм» переживает многолетний кризис, несколько ее павильонов в Сосновой поляне демонтированы, что-то сдается в аренду.
Но фабрика «Грим» продолжает работать и до сих пор выпускает эту тушь.
Из-за необходимости увлажнения перед применением, о чем честно сообщает упаковка, тушь получила название «плевалка». Зато состав натуральный и не меняется десятилетиями: мыло, стеарин, воск пчелиный, масло вазелиновое, сажа и отдушка.
Фабрика “Грим” сегодня
Фабрика “Грим” принадлежит Союзу театральных деятелей России, судя по открытым данным является «планово убыточной» с годовым оборотом около 33 млн. рублей.