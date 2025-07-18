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«Была доступна только актрисам»: как легендарная тушь-плевалка из Ленинграда покорила всех советских женщин

Опубликовано: 18 июля 2025 22:33
тушь
«Была доступна только актрисам»: как легендарная тушь-плевалка из Ленинграда покорила всех советских женщин
globallookpress/Alena Kalita

Купить ее можно и сейчас.

Тушь «Ленинградская» в узнаваемой черной коробочке — косметика, которая выпускается и по сей день.

На бесхитростной упаковке адрес производства: «ул. Тамбасова, 12». Это известная фабрика «Грим», которая возникла при филиале студии «Ленфильм».

“Киношные корни”

Как пишет "Музей Оранэлы", изначально тушь была доступна только актрисам и ведущим. Ее придумали для специального выразительного грима.

Но постепенно она стала популярна среди простых советских женщин.

В 1960-х годах в Сосновой поляне на территории усадьбы «Литания» развернулась просторная загородная площадка знаменитой кинофирмы, а при ней — производство театральной косметики.

“Тушь-плевалка” и ее особенности

Для нанесения черный брусочек туши, напоминавший краску для рисования, рекомендовалось смочить водой.

Однако на практике его часто смачивали слюной, из-за чего средство получило прозвища «тушь-плевалка», «поплюйка», «самоплюйка» и так далее.

Состав, проверенный временем

Студия «Ленфильм» переживает многолетний кризис, несколько ее павильонов в Сосновой поляне демонтированы, что-то сдается в аренду.

Но фабрика «Грим» продолжает работать и до сих пор выпускает эту тушь.

Из-за необходимости увлажнения перед применением, о чем честно сообщает упаковка, тушь получила название «плевалка». Зато состав натуральный и не меняется десятилетиями: мыло, стеарин, воск пчелиный, масло вазелиновое, сажа и отдушка.

Фабрика “Грим” сегодня

Фабрика “Грим” принадлежит Союзу театральных деятелей России, судя по открытым данным является «планово убыточной» с годовым оборотом около 33 млн. рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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