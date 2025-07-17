«Найдите буферную зону»: как навести порядок в шкафу в переменчивую погоду

Эксперт рассказал, как организовать пространство в шкафу и не искать вещи при постоянных капризах погоды.

Разобрать шкаф и навести порядок — это не просто полезное дело, а настоящий ритуал обновления, который помогает сделать жизнь легче и приятнее.

Представьте: утром вы открываете шкаф, а нужная одежда сразу на виду, все аккуратно и ничего не мешается. Особенно это актуально, когда на улице переменчивая погода, как в Петербурге: то дождь, то жара.

Как правильно организовать шкаф для переменчивой погоды?

Организатор пространства Татьяна Бруяко рассказала «Городовому», как легко навести порядок в шкафу, чтобы все необходимое было под рукой.

Татьяна Бруяко Организатор пространства «Если входная зона в доме позволяет, то сразу спроектируйте шкафы с секциями под каждый сезон. Разделите вещи по категориям: обувь, верхняя одежда, шапки, шарфы, аксессуары, сумки. Разложите по кофрам и контейнерам, подпишите. Тогда вы четко будете понимать, где что лежит. Вещи находятся быстро и не образуется бардак. Но все же, как правило, наши прихожие довольно маленькие и вмещают вещи только на один сезон. Что делать в этом случае? Найдите буферную зону: полку, ящик. Это может быть необязательно в прихожей, например, под кроватью или на верхней полке шкафа. Сюда сложите вещи, которые не близки по сезону. Например, сейчас лето. Положите в кофр жилетку на синтепоне. Также с обувью — уберите, но недалеко, обувь, которая может пригодиться в неожиданный момент: осенние туфли, резиновые сапоги. Меняйте сезонные вещи местами при смене погоды. Главное правило — разбирать вещи в шкафу в прихожей весной и осенью, в современных погодных реалиях потеряло свою актуальность. Я рекомендую разбирать вешалку сразу, как почувствовали, что уже завал. Оставляйте только актуальное, остальное либо подальше на хранение, либо поближе в буферную зону», — говорит эксперт.

По словам Татьяны, можно разбирать шкаф раз в месяц и даже раз в две недели. Эксперт специально для наших читателей подготовила подборку идей, как спланировать прихожую под запросы семьи.