«Помощь рядом»: в Петербурге заработали пункты проката товаров для младенцев — кому положены и что можно взять

В Петербурге во всех районах города на базе Центров социальной помощи семье и детям созданы и открыты пункты проката товаров первой необходимости для новорожденных.

До конца 2025 года 10 тыс. семей смогут получить товары.

Комментарий губернатора: помощь петербургским семьям

Родители смогут бесплатно взять в прокат товары первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Выбор большой. Это, прежде всего, крупные предметы — коляски, пеленальные столики, автолюльки, весы для грудничков и многие другие вещи, которые нужны на время, но купить которые может себе позволить не каждая семья", — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Уточнение наличия: по телефону или лично

Пока для уточнения наличия необходимых товаров нужно звонить в центры или приходить лично, но планируется запустить возможность заказа через интернет.

Кто может воспользоваться: условия предоставления

Новая услуга по бесплатному прокату товаров первой необходимости для новорожденных предоставляется петербургским семьям с детьми в возрасте до 1,5 лет.

В том числе неполным и студенческим семьям, а также многодетным родителям и опекунам детей.

Новый проект в Санкт-Петербурге направлен на поддержку семей с новорожденными детьми и облегчение финансовой нагрузки.